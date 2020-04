El col·lectiu LGTBI anima a denunciar possibles casos de discriminació sexual durant el confinament

El col·lectiu LGTBI de Girona anima a les persones que puguin estar patint algun tipus de discriminació de caire sexual, durant el confinament, a denunciar el cas. El vicepresidènt del Consell Municipal LGTBI i president de la Comissió Unitària 28 de juny, Jordi Mota, tem que hi pugui haver algun cas entre les persones «que encara estan dins l'armari» o els que «han de conviure amb una família que no els accepta». Mota recorda que tenen serveis d'informació, orientació i atenció de casos i que si alguna persona es vol posar en contacte amb ells pot fer-ho contactant amb les entitats. Allà on no podrà dirigir-se és al local que tenen al Barri Vell perquè està tancat. Mota recorda que les entitats a través del Observatori i de l'Espai són sempre les encarregades de gestionar els possibles casos que sorgeixin