Sortida esglaonada però constant de pares i fills aquest diumenge

Patinets, bicicletes, patins o curses entre germans. Aquesta ha estat l'estampa en molts carrers i places dels municipis de l'Alt Empordà en el primer dia de desconfinament. La majoria de les criatures i dels pares portaven mascaretes i han celebrat poder sortir al carrer després de gairebé sis setmanes confinats. Les hores del matí, amb temps primaveral i temperatures suaus, ha afavorit els passejos i els jocs a l'aire lliure durant una hora i ben a prop de casa.

Els passejos i les platges de les comarques de Girona tenien aquest diumenge un aspecte ben diferent al de les darreres setmanes. Tot i que el dia ha acompanyat, la sortida de fills menors de catorze anys amb els seus pares per prendre l'aire o jugar ha estat esglaonada.

A les nou del matí, al passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols, la majoria de vianants eren persones que anaven a comprar o bé treien el gos. Cap a les deu, s'ha animat i ja es podien veure alguns menors pel carrer. Ha estat cap al migdia quan l'afluència de pares i fills ha estat més notòria, això sí, guardant la distància de seguretat. Els petits contents per poder sortir, mentre que els pares critiquen que només un dels membres de la parella pugui acompanyar-los.

El Passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols ha estat un dels llocs preferits pels veïns d'aquesta localitat per passejar amb els petits de la casa. L'Anna hi ha anat a esmorzar amb les seves dues filles. Explica que han sortit ben aviat al matí per tal d'evitar trobar-se amb molta gent. Tant ella com les dues nenes expliquen que s'esperaven poder sortir a passejar i prendre l'aire. "Ha estat un moment molt especial, perquè a casa tenim poques sortides a l'aire lliure i en teníem moltes ganes", assenyala l'Anna.

Tot i això, la seva filla gran, la Maria, explica que quan no poden sortir tampoc s'avorreixen però té clar que prefereix anar a fer una volta. "A casa tenim joguines i podem estar amb els pares", diu la Maria que també espera poder tornar a l'escola per, almenys, poder-se acomiadar dels companys de classe i dels professors.

Pels volts de quarts d'onze del matí ja s'ha començat a notar més moviment a Sant Feliu de Guíxols. En Carles ha sortit amb la seva filla, la Berta i explica que tant pels grans com pels petits la mesura era "molt necessària". "Ells s'acostumen a estar tancats i la veritat és que no hem tingut cap problema, però avui quan s'ha llevat i sabia que podia sortir s'ha posat ben nerviosa", explica el pare.

En Carles diu que han decidit fer cas de la recomanació de la Generalitat alhora de sortir a fer una passejada amb els petits al matí i els més grans a la tarda. Amb tot, a Sant Feliu la majoria de ciutadans que hi havia al carrer abans del migdia o bé eren compradors que anaven al mercat de productes frescos de la Plaça de l'Ajuntament, o bé persones que treien el gos.

A mesura que s'ha acostat el migdia s'han anat omplint els carrers. El Passeig del Mar de Palamós ha estat un dels llocs on s'han pogut veure més nens i nenes amb els seus pares. Cotxets, pilotes i patinets han canviat la cara d'un espai que les darreres setmanes s'havia buidat pel confinament.



A l'interior, molt ambient



En poblacions interiors de les comarques de Girona la situació ha estat similar. A primera hora han estat pocs els que han sortit al carrer, però al migdia la imatge era molt diferent a la de les darreres setmanes. El Passeig de la Bisbal d'Empordà ha vist com desenes de pares, mares i nens s'hi aplegaven per jugar a pilota, passejar o anar amb bicicleta.

L'helena Aulet ha sortit amb les seves dues filles, l'Aina i la Duna. L'Helena explica que en tenien moltes ganes, però

lamenta que el seu home no les hagi pogut acompanyar. "Si estem tot el dia junts a casa, tampoc s'entén massa que només pugui sortir un a acompanyar-les. Però bé, si s'ha de fer així, ho farem", lamenta.

L'Aina per la seva banda explica que durant els dies de confinament que no ha pogut sortir han fet manualitats, han decorat els balcons i han caçat cargols en un pati que tenen a casa. Tot i que no s'ha avorrit, diu que tenia moltes ganes de sortir. Una hora després, la mare i les dues filles han tornat cap a casa.