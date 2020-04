El 19% de la plantilla de la policia municipal de Girona té el coronavirus

El 19% de la plantilla de la policia municipal de Girona ha donat positiu en els test de coronavirus que ha fet durant aquesta setmana. En total són 25 casos dels 131 agents en actiu al cos policial, segons ha pogut saber Diari de Girona. Tot i els positius, no hauria quedat afectat el servei perquè s'havia treballant preventivament en diversos escenaris per si hi havia casos entre els agents. No obstant, la policia de Girona i l'Ajuntament no tenen previst fer oficials les dades. Segons ha pogut saber aquest diari, quan totes les policies locals hagin fet les proves, es podria fer un comunicat conjunt. Els testos es fan amb els 1.350 aparells adquirits per Dipsalut.

Girona, de fet, no és l'única plantilla amb positius.Hi ha desenses de casos arreu del territori. En la majoria de casos, la plantilla s'ha reestructurat per seguir garantint el servei. Com a una dotzena a Salt, 6 a l'Escala, 5 Tossa de Mar, 8 a Palamós, 10 Roses, un a Caldes de Malavella o un a Anglès que va provocar el tancament de la comissaria durant quatre dies, entre d'altres. En el cas d'aquest darrer municipi, els Mossos van assumir el servei de seguretat, ja que la resta d'agents d'Anglès van quedar confinats fins a fer-se la prova.

Cal tenir en compte que, a més a més, hi ha altres agents de les policies locals també confinants perquè les parelles han donat positiu o perquè han estat en contacte amb persones infectades. La reducció de la plantilla també acaba tenint en compte baixes per altres motius. Un cas molt clar és a Palamós: hi ha 21 dels 41 agents estan de baixa (8 per haver donat positiu en coronavirus, 3 perquè les seves parelles estan infectades i 10 més, per temes diversos aliens a la pandèmia),

Hi ha policies locals que de moment estan esquivant el virus. A Banyoles, tots els testos han estat negatius tot i que hi ha dos agents confinats per haver estat en contacte amb algun infectat. A Figueres tampoc hi ha positius, tot i que dos agents ja haurien passat el virus. A Lloret de Mar, amb prop d'un centenar d'agents, ja han acabar de passar les proves i tots els resultats han estat negatius. També han donat tots negatiu a Torroella de Montgrí. Són 20 efectius

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra demanen que els seus agents també passin la prova, sobretot en comissaries compatides amb la policia local on hi ha hagut casos, com ara a Salt o a l'Escala. Això no és tot. El sindicat CSIF ha demanat per escrit al Dipsalut que facilitin els aparells detectors també als vigilants municipals, ja que també fan la tasca de seguretat en viles, normalment amb pocs habitants, i per ara han quedat exclosos.