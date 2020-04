Els centres cívics de Girona proposaran activitats familiars a les xarxes socials

Els centres cívics de la ciutat de Girona traslladen la seva activitat a les xarxes socials durant la pandèmia. A partir d'ara, cada setmana proposaran un repte diferent que difondran a través de l'etiqueta #CompartimJugant en què les famílies hauran de jugar junts i compartir-lo a les xarxes. Per altra banda, el consistori ha repartir aquest dimecres 40 mascaretes reutilitzables a persones grans, conjuntament amb les instruccions d'ús. Les mascaretes permeten 40 usos. També aquest dimecres s'han acabat de repartir els dossiers i material escolar a les famílies que no podien seguir correctament el curs en línia. Es preveu que la setmana que ve segueixin repartint material per a aquelles llars qui ho necessitin.

La situació d'excepcionalitat actual pel COVID-19 també ha provocat noves suspensions d'activitats a la ciutat. Per un costat, s'ha posposat la primera edició dels Premis Xarxa Gironina per a la Reforma Horària i Pacte del Temps a la ciutat de Girona. La iniciativa volia reconèixer les bones pràctiques de les empreses del territori en matèria de reforma horària i s'havia de cloure en un acte públic el dia 29 d'abril. L'objectiu de l'Ajuntament de Girona és reprendre els Premis més endavant, tot i que encara no hi ha una data fixada.

Per l'altre costat, el Ballet de Moscou ha anunciat que ajorna l'espectacle Romeu i Julieta, previst pel 21 de maig a l'Auditori de Girona, i que si no hi ha novetats tindria lloc el dilluns 9 de novembre del 2020, a les 21 h. Les persones que ja tinguessin l'entrada comprada podran utilitzar-la per la nova data sense fer cap bescanvi. Qui vulgui, però, pot demanar-ne la devolució enviant un correu electrònic a taquilles@auditorigirona.org, en cas que les entrades s'haguessin comprat a través del web de l'Auditori; o bé amb un correu ainfo@factoriacultural.com en cas que s'hagués fet a través de la plataforma 4tickets. La devolució de les entrades s'haurà de sol·licitar abans del 22 de maig.

En matèria de seguretat, entre la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d'Esquadra van denunciar ahir 17 persones per incomplir el confinament.