25 agents de la Policia Municipal de Girona s'infecten per coronavirus

25 agents de la Policia Local de Girona s'han infectat per coronavirus. Representen una cinquena part de la plantilla, que formen 131 policies. La presència del virus se'ls ha detectat arran de les proves ràpides que s'han fet al cos, i que s'emmarquen dins el paquet dels 1.350 tests ràpids que la Diputació de Girona ha repartit a les policies locals. El resultat suposa que tots els agents que han donat positiu per la covid-19 s'hagin hagut d'enviar a casa perquè s'hi confinin. De totes maneres, com que l'Ajuntament de Girona ja havia treballat amb diferents escenaris de manera preventiva, ja s'estava preparat per afrontar una reducció d'efectius i garantir que els diferents serveis es continuïn duent a terme amb la resta de la plantilla.

Els tests ràpids a la plantilla de la Policia Municipal de Girona van començar dimecres i s'han acabat de fer aquest divendres. I dels 131 efectius que té el cos, n'hi ha 25 que han donat positiu per coronavirus. Això ha suposat que el cos perdi el 19% de la plantilla, ja que ha hagut d'enviar aquests agents a casa perquè s'hi confinin.

La situació, com també ha passat en d'altres policies locals de la demarcació, ha comportat haver de redistribuir quadrants. De totes maneres, però, i d'ençà de l'inici de la pandèmia, l'Ajuntament de Girona ja havia estudiat com garantir el servei a partir de diferents escenaris d'infecció. No només per a la Policia Municipal, sinó també per a la resta de treballadors del consistori.

Això ha permès que, tot i que la Policia Municipal s'hagi quedat sense una cinquena part dels efectius, el cos continuï prestant els diferents serveis (seguretat, patrullatge, controlar que la gent no se salti l'estat d'alarma...).



Desenes de positius

Els tests ràpids que s'han fet arreu de la demarcació estan revelant desenes de positius asimptomàtics per coronavirus entre les policies locals gironines. I això, de retruc, en alguns casos tensiona les plantilles.

A Salt (Gironès), dotze dels 53 agents van donar positiu per coronavirus. A l'Escala, sis dels 32 agents també s'han infectat per la covid-19. A Roses (Alt Empordà) tenen deu agents aïllats. Quatre van donar positiu per la covid-19 i sis més són sospitosos d'haver-se infectat.

A Caldes de Malavella (Selva) un agent ha donat positiu. A Tossa de Mar (Selva), cinc policies s'han infectat. I a Anglès (Selva), després que un agent donés positiu, la comissaria de la Policia Local va estar tancada durant quatre dies i es va deixar de prestar el servei fins que els tests van revelar que la resta d'efectius –en concret, 8- no estaven infectats .

A l'altra banda hi ha, però, aquelles policies locals que no tenen cap positiu. Aquest és el cas de Torroella de Montgrí, on tots els tests ràpids que s'han fet als vint agents han donat negatiu.