Girona entrega mascaretes a gent gran amb dificultats per tenir-ne

L'Ajuntament de Girona aquest dimecres el repartiment de mascaretes entre la gent gran que està en situació de risc i que té dificultats per accedir al material. Es tracta de casos detectats arran de les trucades que el personal municipal està fent a tota la gent gran empadronada a la ciutat, i a través de les quals també es detecten persones en risc de vulnerabilitat o necessitats específiques. A partir dimecres i fins divendres es repartiran 120 mascaretes entre el col·lectiu i, més endavant, es preveu ampliar el repartiment a altres persones que ho necessitin.

Concretament, rebran ara mascaretes aquelles persones de més de 65 anys que tenen algun membre de la família que ha donat positiu per coronavirus; o bé que viuen soles i han de sortir a comprar malgrat no disposar del material adient; o aquelles persones considerades de risc perquè pateixen altres patologies i que no tenen tampoc equipament d'autoprotecció.

L'entrega la faran voluntaris i voluntàries de Protecció Civil en coordinació amb l'Ajuntament de Girona. El consistori recorda també que, des del passat dilluns, es pot recollir gratuïtament una mascareta per persona a qualsevol de les farmàcies de la ciutat.

De fet, l'Ajuntament ja va iniciar un repartiment de mascaretes fa uns dies. Personal municipal i voluntaris de Protecció Civil van repartir 1.686 mascaretes el primer dia de tornada a la feina dels serveis no essencials. La majoria ea les estacions del tren convencional i a la d'autobusos. També però en parades de bus especialment concorregudes, com les de la plaça del Marquès de Camps i les de l'avinguda de Ramon Folch, en ambdues direccions. aquesta acció des va repetir diversos dies.