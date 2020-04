Almenys 15 policies municipals de Girona tenen el coronavirus

La plantilla de la policia municipal de Girona, amb uns 150 agents, té almenys quinze policies que han donat positiu en el test de coronavirus. Les proves es fan en diferents dies i, per aquest motiu, l'Ajuntament no ha confirmat la dada a l'espera que tots els agents hagin passat pel detector. El dimarts, segons ha pogut saber Diari de Girona, hi va haver aquests quinze positius. Els tests ràpids que estan fent les policies locals gironines es fan amb la compra de 1.350 aparells que va fer Dipsalut. A altres poblacions també hi ha hagut casos, com per exemple, 12 a Salt o 8 a Palamós.