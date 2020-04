Repunt lleu de persones hospitalitzades per coronavirus a les comarques gironines

Lleu repunt de persones ingressades en hospitals de les comarques gironines per coronavirus. Des del 14 d'abril, diàriament la xifra havia anat en descens però la tendència s'ha invertit en les darreres 24 hores. Segons les dades de Salut, hi ha tres persones hospitalitzades més que ahir, passant de 514 a 517. Es redueix, per contra, el nombre de pacients en estat greu: dels 69 d'ahir als 66 d'aquest dimarts (la xifra més baixa des del 26 de març). Les dades esperançadores de les xifres és que es continua reduint el nombre de professionals sanitaris afectats per la covid-19 (de 402 a 393, nou menys que ahir) i que, també, incrementen les altes hospitalàries. En concret, n'han donat 58 més arribant a un total acumulat de 1.267.

Salut informarà sobre els casos de contagis nous i defuncions a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia.