Una treballadora i l'amo de l'estanc de la Rambla de Girona han resultat ferits per arma blanca en un atracament a Girona. L'estanc estava obert, ja que és un establiment essencial -que pot estar obert durant l'estat d'alarma-, i ha patit el robatori amb violència i intimidació pels volts de dos quarts de dotze del migdia.





Rambla de la Llibertat, 11:45. Pressumpte atracament a l'estanc. Delinqüència en ple confinament. #Girona pic.twitter.com/NTn7Tpx1FZ — David Muñoz (@davidleonm_) April 20, 2020

Un individu, que duia el rostre tapat amb un mocador o algun element tipus buff, ha amenaçat el propietari de l'estanc i una treballadora queEn aquells moment, no hi havia cap client.Els ha provocat ferides amb el ganivet, a la treballadora de caràcter lleu però a l'amo de l'establiment, de més gravetat. Això ha provocat que el SEM l'hagués de traslladarPel que fa al robatori, després de les amenaces i les ferides, el lladre ha aconseguit emportar-se el calaix de la caixa registradora amb els diners que hi havia a dins - de moment no ha transcendit la quantitat-.Després ha fugit i s'ha activat la policia. A lloc s'hi ha desplaçat els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona A banda de la policia, a lloc també hi han treballat tres unitats del SEM.Els dos cossos policials investiguen el cas i estan buscant a l'individu fugit.