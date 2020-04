514 persones hospitalitzades a les comarques gironines per coronavirus

514 persones estan ingressades en hospitals de les comarques gironines per coronavirus, quinze menys de les que hi havia ahir. D'aquests pacients, 69 estan en estat greu, tres menys que diumenge. Es manté la tendència dels darrers dies amb l'increment d'altes hospitalàries de pacients en covid-19. Segons les dades d'aquest dilluns, han rebut l'alta un total de 1.209 pacients, 30 més que ahir, i també es va reduint el nombre de professionals sanitaris afectats per la malaltia. En 24 hores han passat de 412 a 402. Salut actualitza diàriament les dades territorials d'afectacions de la covid-19 però, ja des de la setmana passada, els contagis i defuncions es donen a conèixer dins el còmput global de Catalunya a la nit.