Girona ja concedeix 343 ajudes d'emergència a famílies sense ingressos o que encara no han cobrat l'atur per la covid-19

Girona ja concedeix 343 ajudes d'emergčncia a famílies sense ingressos o que encara no han cobrat l'atur per la covid-19

L'ajuntament de Girona ja concedeix 343 ajudes d'emergència a famílies que s'han quedat sense ingressos arran de la covid-19. Això suposa que, en tan sols deu dies, gairebé s'hagi doblat el número de gironins que les reben. L'alcaldessa, Marta Madrenas, lamenta que hi hagi persones que s'han vist abocades a patir "vulnerabilitat" perquè encara no han cobrat la prestació d'atur. "Em sembla inexplicable", ha dit. D'altra banda, el consistori ha avançat que el 15 de maig s'obriran les preinscripcions per als casals d'estiu. I que, si cal, també se'n faran a l'agost. El regidor Carles Ribas, però, no s'ha estat de criticar la "indefinició" d'Educació i li ha demanat concretar, per exemple, com es farà per garantir –i pagar- l'increment anunciat de places.

A principis d'abril, l'Ajuntament de Girona va crear un ajut d'urgència per a aquells qui s'havien quedat sense ingressos arran de la pandèmia. Són famílies que no formen part del recorregut habitual de serveis socials, però que necessiten recursos immediats per poder-se alimentar.

L'ajuda, que es dona a través de targetes moneder, és de 30 euros setmanals durant quatre setmanes (que passen a ser-ne 60 si es té més d'un fill o despeses superiors). D'ençà que va començar l'estat d'alarma i fins a principis d'abril, se'n van concedir 182.

Ara, però, en tan sols deu dies, aquesta quantitat pràcticament s'ha doblat i ja ha pujat fins a les 343. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que dins els nous usuaris hi ha gent afectada per un ERTO i a qui "de manera inexplicable", encara no se'ls ha pagat l'atur. "Això els ha abocat a caure en la vulnerabilitat", ha lamentat Madrenas.

En una roda de premsa telemàtica, l'alcaldessa també ha repassat altres actuacions que es porten a terme des del consistori. Ha explicat que s'està fent seguiment a 295 infants i adolescents "especialment vulnerables", que ja s'ha començat a fer una segona ronda de trucades a la gent més gran de 65 anys que viu sola o que el telèfon d'informació que es va habilitar ja ha rebut més de 7.000 trucades.

Madrenas ha recordat que, tot i que s'hagi desescalat el confinament, la situació continua essent "crítica" i ha demanat a la ciutadania que no surti al carrer sense motiu. En aquest sentit, ha informat que la Policia Municipal va interposar ahir 77 denúncies per saltar-se l'estat d'alarma i que, en global, ja se n'han interposades 2.2297 a la ciutat.

Al maig, les preinscripcions pels casals



D'altra banda, el regidor de Cultura i Joventut, Carles Ribas, ha avançat que l'Ajuntament obrirà el dia 15 de maig les preinscripcions per als casals d'estiu. D'entrada, per al mes de juliol. Tot i que, si cal, també "s'està preparat" perquè se'n facin a l'agost (en aquest cas, es faria una segona preinscripció).

"Totes les entitats estan a punt, amb ganes i amb la idea de fer una de les millors versions de casals d'estiu; a més, amb un contingut molt clar de reforç per tot allò que haurà suposat el confinament", ha subratllat el regidor. Ribas també ha dit que, a l'hora de plantejar-los, el consistori treballa amb tres escenaris possibles.

El primer és que es puguin fer amb normalitat. El segon, és que la covid-19 obligui a restringir grups per garantir distàncies. En aquest cas, Ribas ja ha avançat que cap infant se'n quedarà fora, perquè s'habilitaran nous espais i equipaments on fer-los. I per últim, si el coronavirus no permet celebrar-los, el regidor ja ha dit que aleshores s'impulsarà un programa "d'acompanyament específic" per als infants amb necessitats especials i els monitors els atendran "de manera individualitzada".

Crítica a Educació



El regidor, però, no s'ha estat de criticar el Departament d'Educació per la seva "indefinició" al voltant dels casals d'estiu. I per això, ha demanat específicament al conseller Bargalló que es digui als ajuntaments quin és "el camí a seguir" amb els casals d'estiu. Entre d'altres, a l'hora de garantir com es pagarà l'increment de places o s'atorgaran beques als infants, per exemple.

"Es podran fer els casals? No es podran fer? Com s'hauran de fer? Els ajuntaments hauran d'assumir íntegrament tota la responsabilitat dels casals d'estiu? Educació hi col·laborarà?", s'ha preguntat el regidor de Joventut. "Per tant, ens cal que ens ho concretin quan abans millor", ha afegit.

Impuls a les llibreries



D'altra banda, i en aquest cas com a regidor de Cultura, Carles Ribas també ha animat la ciutadania a participar a la iniciativa 'Llibreries obertes' aquest Sant Jordi. A més, ha explicat que si es concreta la voluntat de celebrar la diada el 23 de juliol, tres setmanes abans –i davant possibles restriccions pel coronavirus- es faran actes i xerrades arreu de les llibreries de la ciutat per afavorir les vendes.

I dins aquesta voluntat, quan s'aixequin les restriccions –tot i que caldrà precisar quan- també es permetrà als llibreters vendre llibres al carrer sense haver de pagar taxes.

Per últim, pel que fa a cultura, el regidor ha anunciat que l'Ajuntament està "a l'expectativa" de veure què es pot programar els mesos de juny i juliol. Sí que ha anunciat, però, que el cicle 'Notes al parc' –que es fa a l'aire lliure- es manté i s'ampliarà a l'agost. I que a l'hora de programar, allò que es farà serà vetllar pels artistes gironins per "afavorir el sector més proper a nosaltres".

