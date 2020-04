Un equip de l'atenció primària recull mostres per fer la prova del Covid a residències i domicilis particulars a la Regió Sanitària de Girona

L'Institut Català de la Salut a Girona va posar en marxa el 20 de març passat un equip per fer extraccions de mostres als domicilis particulars dels pacients i a les residències per analitzar les PCR. Aquest equip està integrat per tres parelles formades per diplomat i auxiliar d'infermeria, que es desplacen arreu de la Regió Sanitària Girona fent les extraccions a domicili. Fins ahir, aquest equip havia extret 225 mostres, però es preveu que a partir d'ara el seu volum de feina incrementi notablement, arran de la posada en marxa dels testos ràpids a les residències.

L'equip s'encarrega de fer les extraccions a tots els centres residencials (geriàtrics, residències de discapacitats físics i psíquics, pisos tutelats...), al centre penitenciari Puig de les Basses i també a cases particulars de pacients. En aquest darrer cas, es tracta de pacients oncològics que han de ser sotmesos a una intervenció quirúrgica a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta en els dos dies següents i que, de manera preventiva, es demana una PCR per saber si té Covid 19 o no. L'interès per fer les proves a domicili rau en el fet que si el pacient és Covid positiu és recomanable aplaçar l'operació a que hagi superat el coronavirus atès que el pronòstic pot ser pitjor. L'extracció de mostres es fa a domicili per evitar que el pacient s'acosti al centre hospitalari si és evitable, tenint en compte que els pacients oncològics són persones especialment vulnerables a la malaltia perquè estan immunodeprimides.

El fet de treballar en parelles pretén facilitar la presa de mostres segura, és a dir, mentre que la infermera procedeix a realitzar l'extracció de mostres, l'auxiliar li dona suport en un entorn net de Covid i mantenint les distàncies de seguretat.

Es preveu que el volum d'activitat d'aquest equip augmenti notablement. D'una banda perquè des d'aquesta setmana s'han començat a fer testos ràpids a les residències geriàtriques i tots els que surten negatius s'han de reconfirmar amb un PCR. I de l'altra perquè l'Hospital Trueta ha començat a recuperar paulatinament l'activitat quirúrgica programada.

És per aquest motiu, que, igual com s'està fent en altres territoris de Catalunya, l'entitat Open Arms col·laborarà amb l'equip gironí a realitzar les extraccions de mostres de PRC. L'entitat destinarà diàriament dues parelles de voluntaris, amb els seus respectius vehicles, a donar suport a la Regió Sanitària de Girona. Dimarts es va fer una sessió d'acollida per part de la responsable de l'equip de recollida de mostres als voluntaris d'Open Arms, que el mateix dia ja es van incorporar a la dinàmica de presa de mostres a la demarcació.