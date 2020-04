Joan Roca: «El Celler de Can Roca renaixerà renovat després de la pandèmia»

Joan Roca, el reconegut xef del Celler de Can Roca, afronta el tancament del seu restaurant, distingit com el millor del món en dues ocasions, amb "incertesa", però agraït per temps de què disposen ell i els seus germans en aquests moments per planificar el futur d'un local que "renaixerà renovat després de la pandèmia".

Als Roca, el confinament els serveix per ordenar idees en la que és "la cirereta" dels seus negocis, però també per replantejar la resta dels seus establiments amb l'objectiu de mantenir la plantilla i adaptar-se al futur que preveuen quan es recuperi una mica de normalitat.

En una entrevista a EFE, Joan Roca explica que, malgrat l'aplicació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació que afecta els seus 150 empleats i que confirmava fa més d'una setmana, han garantit que tots cobraran els seus sous íntegrament durant aquest període de tancament obligat.

Per a això, ell i els seus dos germans assumiran el 30 per cent dels salaris per complementar l'ajuda de l'Estat i sobretot perquè compten amb aquests empleats qualificats per tirar endavant la reestructuració que planegen.

Joan Roca recorda que els dóna suport "l'avantatge d'haver diversificat la inversió i haver posat els ous en diverses cistelles".

Aquesta diversitat, que inclou també el local d'esdeveniments Mas Marroch, les gelateries Rocambolesc i l'hotel-xocolateria Casa Cacao, els permet ara dissenyar fórmules amb les quals adaptar-se als diferents escenaris que es poden produir en el futur després de la pandèmia de coronavirus.

"El personal també es podrà moure d'un lloc a un altre en funció de què és el que va millor a cada instant", subratlla el cuiner, que posa com a exemple el projecte en què treballen amb el Mas Marroch, un espai d'enormes dimensions envoltat de camps al municipi de Vilablareix (Gironès).

El més gran de germans Roca té clar que l'àmbit dels esdeveniments amb nombrós personal, com són els que alberga aquesta instal·lació que ha acollit des d'una jornada de la Fundació Princesa de Girona a un lliurament de premis Michelin, és dels quae necessitarà més temps per sortir a la superfície.

El projecte, per tant, seria passar d'obrir en dates concretes a fer-ho cada dia en format de restaurant que revisi els plats clàssics del Celler de Can Roca i utilitzar les àmplies zones a l'aire lliure.

"Pot ser una manera de recol·locar la gent i no deixar ningú tirat", insisteix Joan Roca, a qui li preocupa que l'equip que ha forjat durant tant de temps es mantingui, per això defineix la feina que ell i els seus germans realitzen en l'actualitat com "creativitat logística".

Del Celler de Can Roca, no té dubte que sortirà de la crisi sanitària amb un "esperit diferent" i canvis substancials que seran evidents "des de molts punts de vista".

"L'empresa recuperarà la salut, encara que mai l'ha perdut, i, de tot això, en sortiran coses molt xules que permetran seguir amb l'alta cuina en l'eix de tot, que és el Celler", conclou el cuiner, que reconeix finalment que la dificultat és saber "quan i com" se superarà la situació actual, com es debat cada dia en converses amb companys del sector.