La contaminació atmosfèrica a Girona cau un 60% durant el confinament

La ciutat de Girona ha reduït un 60% els nivells de contaminació atmosfèrica des de l'entrada en funcionament de l'estat d'alarma.

L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) ha mesurat el grau de diòxid de nitrogen (NO2) a la capital gironina durant aquests dies i l'entitat ha assegurat que s'ha arribat a rècords històrics de 5 ug/m3 d'NO2.

El valor límit recomanat es situa als 40 ug/m3. De tota manera, l'ANG recorda que la ciutat de Girona habitualment ja compta amb un nivell d'emissions saludable, tot i que en zones com la ronda de Ferran Puig el carrer de Barcelona o el carrer de la Rutlla hi ha "punts vulnerables".

Per aquest mateix motiu, els naturalistes han demanat al consistori gironí que adopti les mesures pertinents per mantenir aquest nivell d'emissions una vegada es reprengui l'activitat habitual de la ciutat. Habitualment els nivells d'NO2 oscil·len entre 28.7 i 68.6 ug/m3 i l'entitat ha apuntat que cal reduir anualment un 7,5% els gasos d'efecte hivernacle per poder revertir la crisi climàtica.