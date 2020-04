Pugen a 70 els morts per coronavirus de persones que vivien en residències gironines

El nombre de víctimes per coronavirus entre les persones que viuen a residències de gent gran a Catalunya ha pujat aquest diumenge a 1.898, 73 més que el diumenge, segons informa el Departament de Salut. Amb dades tancades a 13 d'abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 3.920 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus, 261 més que ahir. Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament. A més, 1.214 residents estan hospitalitzats, 101 més que diumenge.

A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. Fins a aquesta data s'han confirmat també que hi ha 358 residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 418 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran.

Pel que fa als professionals sanitaris, 5.690 estan aïllats o tenen simptomatologia, d'un total de més de 75.000.

Per demarcacions, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut fins al moment 654 persones grans residents mortes, 597 hospitalitzades i 785 diagnosticades, en un total de 101 residències, i amb 2.061 professionals aïllats preventivament o amb simptomatologia. A l'àrea metropolitana s'han comptabilitzat 260 morts, 111 hospitalitzats i 494 diagnosticats en 42 residències, amb 775 professionals afectats. A la resta de comarques de Barcelona, que inclouen la Conca d'Òdena, hi ha 772 morts, 354 hospitalitzats i 2.039 diagnosticats en 159 residències i un total de 2.190 professionals afectats.

A Girona hi ha 70 morts, 99 hospitalitzats i 172 infectats en 24 residències, amb 278 professionals afectats. A Lleida i el Pirineu hi ha 85 morts, 37 hospitalitzats i 249 infectats en 16 residències, amb 185 professionals afectats. Al Camp de Tarragona hi ha 56 morts, 11 hospitalitzats i 176 infectats en 14 residències i 175 professionals afectats. Finalment, a les Terres de l'Ebre hi ha un mort, cinc hospitalitzats i cinc infectats, en dues residències, amb un total de 26 professionals afectats.