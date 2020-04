El coronavirus deixa confinat el Tarlà

El Tarlà, el llegendari personatge que fa uns segles animava els gironins confinats durant una pesta, no giravoltarà aquesta primavera. Amb les Festes de Primavera suspeses, el Tarlà s'ha convertit en un altre gironí que s'ha afegit a la campanya "Jo em quedo a casa". El personatge segueix confinat al carrer de l'Argenteria i aquest any no giravoltarà per evitar posar en risc la salut de la ciutadania i com a mesura de prevenció per evitar el contagi del COVID-19. Totes les activitats vinculades a les Festes de Primavera de Girona, que se celebren habitualment a finals d'abril, quedaran suspeses.

Tot i així, l'anomenat Xato ha volgut seguir animant els gironins i gironines amb algunes activitats que s'han publicat al web municipal. A la pàgina de les Festes de Primavera, tothom qui ho vulgui podrà conèixer i pintar l'Auca del Tarlà, i fins i tot seguir-la en vídeo. A més, el consistori ha posat a disposició de la ciutadania una aplicació gratuïta inspirada en la llegenda del Tarlà. Es tracta d'un conte interactiu que estimula els infants a descobrir la tradició, cultura i història de la ciutat d'una forma amena i divertida. L'aplicació conté una gran varietat d'animacions i sons, i compta amb una navegació intuïtiva pensada perquè els nens i nenes desenvolupin les seves habilitats motrius i explorin els escenaris d'una Girona medieval.

L'app ha estat creada per l'Escola Universitària ERAM, gràcies al suport d'un ajut Girona Kreas de l'Ajuntament de Girona i, per ara, només estarà disponible per a Iphone i Ipad a través de l'App Store. Per la seva banda, l'Auca del Tarlà va ser confeccionada amb dibuixos de l'artista i constructor d'imatgeria festiva Nuxu Perpinyà, amb textos del cantant Àngel Daban. La música que acompanya el vídeo de l'Auca dinàmica és del grup gironí Berros de la Cort.