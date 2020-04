Set alumnes de Les Alzines escriuen un llibre solidari amb Sant Joan de Déu

Set alumnes de l'escola Les Alzines de Girona han escrit un llibre solidari per recaptar fons per l'hospital Sant Joan de Déu. L'Ariadna Bosch (Girona), l'Ariadna Vila (Girona), la Núria Rosón (recentment Zamora), la Ceci Cuadrado (Girona), la Clàudia Cantó (Girona), la Berta Parra (Girona) i la Mariona Serra (Santa Coloma de Farners) han publicat Set amigues i un robatori misteriós a Egipte, un llibre que destinarà els seus beneficis a l'hospital, que coneixen bé a causa de la convalescència d'una de les amigues. Concretament els fons es destinaran al projecte Hospital Amic, amb què el centre treballa per alleujar l'estada als infants ingressats.

Les set alumnes de cinquè de primària, que ha treballen en un segon llibre, havien de presentar el llibre dimecres 8 a la Casa de Cultura de Girona, amb la participació de l'escriptor Ramon Vilaró. La crisi sanitària del coronavirus ha obligat a posposar-ho unes setmanes, fins que torni la normalitat, així com les presentacions que previstes en altres municipis de les comarques gironines, com Santa Coloma de Farners o Caldes de Malavella.

El llibre compta amb il·lustracions de la colomenca Georgina Torra, que juntament amb el dissenyador silenc Xavier Amores ha col·laborat de forma altruista amb aquest projecte solidari.