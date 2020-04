Quatre persones han mort aquest dissabte a les comarques de Girona com a conseqüència del coronavirus. Es tracta de la xifra més baixa de defuncions de les darreres dues setmanes – el 28 de març van ser tres -. Tot i això, el nombre de persones que han perdut la vida a la demarcació s'enfila fins a 263. A més, s'han detectat 49 casos nous de persones contagiades i en total hi ha 2.213 infectats. D'aquests, 598 estan hospitalitzats en centres gironins i 81 es troben en estat greu, segons ha informat Salut. La bona notícia són el nombre d'altes donades, que ja s'enfila fins a les 797, o el que és el mateix, 42 més que el passat divendres. En relació al nombre de professionals contagiats per la SARS-CoV-2 és de 528 a les comarques de Girona.

Pel que fa a l'Hospital Comarcal de la Garrotxa i d'Olot, hi ha 43 pacients ingressats per coronavirus. Aquesta xifra, però, ja és inferior al nombre d'altes que ha donat el centre que ja és de 45. Destaca també el nombre de professionals que estan aïllats perquè tenen la malaltia. Actualment 63 sanitaris han donat positiu, si bé és cert que en les darreres hores dos treballadors s'han recuperat de la malaltia i s'han incorporat de nou al seu lloc de feina.

Per la seva banda, l'Hospital de Figueres ha informat de dos nous casos de covid-19. En total, els diagnosticats són 226 des de l'inici de la pandèmia. Afortunadament no hi ha hagut cap mort i s'han donat sis altes més, i ja són 72.

Al Baix Empordà, segons informa el SSIBE, s'han diagnosticat 236 casos de covid-19. D'aquests, 47 estan ingressats a l'Hospital de Palamós i 42 són usuaris o professionals del geriàtric Palafrugell Gent Gran, on ja han mort quinze avis per la malaltia. On no s'han detectat més casos és a la residència Palamós Gent Gran.