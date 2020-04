Un club de trail running recull 3.000 euros per comprar material sanitari per als serveis socials

Una campanya solidària del Club Trail Running Girona ha recollit, de moment, uns 3.000 euros en donatius de socis i simpatitzants. Els diners han servit per comprar uns 300 peücs, 350 bates, guants per valor de 300 euros, 500 mascaretes, 25 litres d'alcohol i 70 ulleres, segons ha explicat el president del Club, Francesc Tobias. Es van entregar fa uns dies als Serveis socials de l'Ajuntament de Girona per a les persones que fan assistència domiciliària. Tobias ha recordat que encara es poden fer aportacions al compte corrent que hi ha a la seva pàgina web i que esperen doblar la xifra aconseguida fins ara. A la campanya solidària s'hi han adherit esportistes de renom del món del ciclisme i del de córrer per muntanya, que han fet vídeos per demanar que es facin donacions, a més d'alumnes de l'escoleta del club.