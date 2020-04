Ramon Brugada considera «una temeritat absoluta» tornar la setmana que ve

El cap de Cardiologia de l'hospital Josep Trueta de Girona, Ramon Brugada, considera una "temeritat absoluta" tornar a treballar a partir de la setmana que ve. Brugada creu que la tornada a la feina s'hauria de fer quan els centres puguin absorbir l'activitat assistencial "normal". En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, el cap de Cardiologia del centre de referència a les comarques de Girona assegura que els hospitals "encara estan col·lapsats pel covid-19". "És obvi que és una temeritat, perquè no podem assumir l'activitat que hem hagut d'aparcar des de fa un mes", ha destacat el metge, que creu que hi haurà un "segon tsunami" de pacients amb altres malalties les properes setmanes.

Brugada recorda que el Trueta compta actualment amb una setantena de llits de Unitats de Cures Intensives, quan normalment en té només divuit. En concret, el metge destaca que a la UCI de Cardiologia no hi ha cap pacient ingressat amb patologies relacionades amb el cor, i en canvi, té totes les places ocupades amb malalts de la SARS-CoV-2. "Aquesta és la realitat. Els infarts ens arriben més tard del que haurien d'arribar perquè els pacients tenen por de venir", relata.

Amb tot, Brugada ha deixat clar que les Urgències del Trueta "no estan col·lapsades" sinó que "està ple" de pacients amb la covid-19. El cap de Cardiologia, però, també ha vinculat el problema actual a una "falta important" de personal d'infermeria. "L'inconvenient no som els metges, sinó el personal d'infermeria que és el que passa més estona al costat del pacient", alerta Brugada.

A tot això, cal sumar les "moltes dificultats" que tenen els treballadors dels serveis de neteja de l'hospital. "Ells fan una feina imprescindible i més en circumstàncies com aquestes, i tenen unes dificultats molt importants per fer la seva feina", explica el doctor.



El "segon tsunami"



Ramon Brugada ha explicat que la seva funció actual és gestionar com es podrà atendre "el segon tsunami" de pacients que vindran un cop s'alleugeri la càrrega de treball que ha suposat el covid-19. "Ara ens vindran tots els pacients que hem anat aparcant. Fins ara hem anat controlant les llistes d'espera, i ara se'ns n'ha anat tot enlaire", assenyala.

Brugada ha recordat que el nombre d'infectats no és real a Espanya. De fet, el cardiòleg eleva la xifra a 300.000 persones a Catalunya i a un milió i mig a tot l'Estat, o el que és el mateix, deu vegades més de l'actual. "Si considerem que la mortalitat és la mateixa a Espanya que a Alemanya on es fan molts més testos, vol dir que tenim molts més infectats",

remarca.

En relació a les morts, Ramon Brugada considera que "és una temeritat" que la mortalitat que està lligada al covid-19 no es compti com a tal. "Està clar que les dades indiquen que hi ha una mortalitat més alta, i això ha d'anar lligat al coronavirus", conlou.