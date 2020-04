Detenen un camioner que superava set vegades la taxa d'alcohol a Salt

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 52 anys amb nacionalitat francesa i veí de Girona per superar set vegades la taxa màxima d'alcohol permesa a Salt (Gironès). Els fets van tenir lloc sobre la mitjanit del dilluns 6 d'abril, quan alguns testimonis van alertar que hi havia un camió circulant per l'AP-7 a l'alçada de la sortida de Girona Sud mentre feia ziga-zaga. Ràpidament els Mossos d'Esquadra van dirigir-se i es van trobar que el vehicle havia topat contra la tanca metàl·lica de la sortida 7 de l'autopista. Els agents de seguida van veure que l'home estava sota els efectes de l'alcohol i li van practicar una prova.

El resultat va ser que l'home va donar positiu amb 1,13 mg d'alcohol per litre d'aire aspirat, una xifra set vegades superior a la permesa. Davant d'això, l'home va quedar detingut. El conductor no tenia antecedents i el dimarts 7 va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.