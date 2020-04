Crida per fer sentir la música dels Manaies de Girona des dels balcons i finestres

La Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona impulsen aquest vespre una iniciativa per recuperar la música dels Divendres Sant a la ciutat de Girona. Aquesta Setmana Santa no hi haurà la processó ni la sortida dels Manaies, que aquest any hagués sigut la 80a de forma ininterrompuda, però els seus organitzadors conviden a fer sonar la música dels Manaies des dels balcons i les finestres.

Com que el so dels bombos i els timbals ni les llances repicant sobre les llambordes podrà sonar avui, animen la ciutadania a "formar part d'un Divendres Sant excepcional, que serà recordat amb tristor, però també com un dia molt especial en què la voluntat dels ciutadans i la tradició van estar per damunt de les circumstàncies adverses que ens acompanyen". "Serà un moment, també, d'acompanyament respectuós i solidari de totes les persones que estan patint o ploren la pèrdua d'algun ésser estimat", assenyalen.

Per tot plegat, demanen que es sintonitzi l'emissora municipal Girona FM (92.7 FM) uns minuts abans de les 21h, millor de forma analògica per evitar els retards de l'emissió per internet, i encarar-la a l'exterior, que se senti la marxa lenta que radiarà durant 30 minuts.

"Ens agradarà que tots feu de Manaies, participant d'aquest senzill acte sonor que recordarà la nostra Processó. Grans i petits, músics i afeccionats: afegiu-vos a tocar, feu sonar timbals, flautes, pifres... tot allò que us pugui acompanyar per seguir la cançó dels Manaies. Fins i tot, podeu acompanyar el cop sec de les llances damunt les llambordes dels nostres carrers", assenyala la confraria en un comunicat.

Al web dels Manaies de Girona (www.manaies.org) hi ha disponible la partitura de la marxa lenta pels qui s'animin a tocar-la.