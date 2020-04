El bisbe de Girona desitja que les "dificultats" del confinament ajudin "a estimar-nos més" i facin valorar la missa

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, desitja que les "dificultats" que viu la societat aquests dies de confinament pel coronavirus ajudin a "estimar-nos més" i donin "l'oportunitat" als fidels de valorar la missa, i participar-hi quan s'aixequin les restriccions. Durant l'homilia del Dijous Sant, Pardo ha desitjat que es pugui equiparar la societat actual amb la "dels primers cristians". "Que puguin dir de nosaltres: Mireu com s'estimen i mireu com estimen", ha dit, recordant que la Pasqua evoca també la "vocació de servei" i agraint la tasca que fan els sanitaris per atendre "els malalts i infectats" per la covid-19. La missa d'aquest Dijous Sant, que s'ha celebrat a porta tancada, ha deixat la imatge d'una Catedral de Girona del tot buida.

"Avui estem confinats a casa a causa de la pandèmia, que ha estat i és una experiència molt dolorosa i tindrà moltes conseqüències per a la nostra vida i la vida de la societat". Durant la seva homilia, el bisbe de Girona ha fet diverses referències a la situació que es viu arran de la covid-19.

Francesc Pardo ha recordat què representa l'Últim Sopar, la benedicció del pa i el vi o el moment en què Jesús va rentar els peus als deixebles. "En aquell moment, els vol mostrar la seva tendresa i donar-los exemple perquè s'estimin; avui, som nosaltres els seus deixebles", ha dit el bisbe.

Pardo ha recordat que tot i que el coronavirus hagi impedit als fidels participar presencialment de l'Eucaristia, "des de casa estem en comunió espiritual". "Durant aquest temps, molts no heu pogut viure la missa i combregar; tant de bo que sigui una oportunitat per valorar-la i participar-hi, i segur que aquest dejuni de l'Eucaristia us ha fet sentir més necessitat de rebre-la", ha dit el bisbe.



Servei als altres

Per això, des del confinament, Francesc Pardo ha demanat als fidels "repetir a casa el gest del rentament de peus" que va fer Jesús, simbolitzant "el servei dels uns als altres" durant la pandèmia. "Valorem avui les vegades que també ens acostem als altres per servir-los en les seves necessitats", ha dit el bisbe de Girona durant l'homilia.

"Servir en la mesura que ho podem fer també aquests dies: als de casa, als més propers. També els qui teniu el servei de les possibilitats de guarir els malalts, d'atenció i de curació als malalts i als infectats", ha afegit Pardo, agraint la tasca dels sanitaris per fer front al coronavirus.

El bisbe de Girona ha tancat l'homilia desitjant que aquesta Pasqua confinada serveixi per estrènyer llaços entre famílies i entre la societat. "Que puguin dir de nosaltres: Mireu com s'estimen i mireu com estimem". "Que les dificultats d'aquests dies de confinament ens ajudin a estimar-nos més", ha conclòs.

La missa d'aquest Dijous Sant s'ha retransmès a través de la web del bisbat i per xarxes socials (s'ha pogut seguir a través del canal de YouTube. Aquest divendres, també es retransmetrà la celebració de la Passió; demà, la vetlla Pasqual i diumenge, la missa de Pasqua. L'estat d'alarma i la crisi sanitària han obligat a suspendre els actes de la Setmana Santa a Girona, tant la desfilada dels Manaies com la processó del Sant Enterrament.