Àpats i compres a 2.400 gironins i 5.500 trucades a col·lectius vulnerables: l'altruisme de Creu Roja amb la covid-19

Reparteixen àpats a domicili i fan la compra (a supermercats o farmàcies) per a 2.396 usuaris. I en paral·lel, han fet fins a 5.525 trucades a col·lectius vulnerables (la majoria, gent gran que viu sola o té problemes de mobilitat). Els voluntaris de la Creu Roja a comarques gironines són, en molts casos, el suport emocional i l'ajuda per al dia a dia durant el confinament pel coronavirus. L'entitat ja suma 192 voluntaris arreu de la demarcació i el seu coordinador a Girona, Jordi Martori, diu que ara començaran una "segona agenda" de trucades a aquells usuaris a qui la crisi del coronavirus ha deixat sense ingressos. D'ençà de l'estat d'alarma, Creu Roja Girona ja ha rebut peticions de més de 60 famílies per poder comprar aliments bàsics.

Dos voluntaris de la Creu Roja, amb el suport de l'Ajuntament, porten àpats a domicili a avis i àvies de Blanes (Selva). Són usuaris que menjaven al centre de dia, ara tancat d'ençà que es va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus.

Respectant sempre les distàncies de seguretat, i portant mascaretes i guants, els voluntaris lliuren els dinars. Els prepara cada dia una empresa de càtering que ha contractat l'Ajuntament. Molts avis i àvies ja els esperen, i els voluntaris aprofiten la trobada per demanar-los com estan i si els falta res.

"La relació és força breu, perquè en una hora o hora i mitja hem de repartir tots els dinars", explica la Raquel Pérez, una de les voluntàries de Creu Roja Joventut. "Però la relació amb tots ells és molt agradable; els recordem que no han de sortir de casa i, fins i tot, n'hi ha que ja ens esperen al balcó", hi afegeix.

Una de les usuàries que rep el dinar és la Teresa López, una blanenca de 93 anys. "Cada dia, a quarts de tres, ja tinc el menjar a casa; fan una tasca de primera", diu agraïda. Ella, a més, té clar que no ha de sortir al carrer. "Vaig caminant amunt i avall pel passadís o pel pati; i de televisió, ja n'estic ben farta", explica quan se li demana pel seu dia a dia.





2.396 usuaris arreu de la demarcació

Arreu de les comarques gironines, també en col·laboració amb els ajuntaments, la Creu Roja porta càterings a domicili o fa la compra per a 2.396 usuaris. Bé sigui anant al supermercat, bé sigui portant-los medicaments de la farmàcia. "Depèn de la realitat de cada lloc, però allà on es fa més el servei d'àpats és a la Garrotxa i a municipis com Palamós, Palafrugell, Blanes o Ripoll", concreta Jordi Martori.

A més, el coordinador també explica que, d'ençà que va començar l'estat d'alarma, l'entitat també ha reforçat l'atenció als sensesostre. Entre d'altres, donant suport als ajuntaments en llocs com Girona i Figueres (on s'han habilitat pavellons per confinar-los) o també a Lloret de Mar.

Més de 5.500 trucades

Amb la crisi sanitària pel coronavirus, la Creu Roja de Girona també ha intensificat l'atenció als col·lectius més vulnerables. I d'ençà que va començar l'estat d'alarma, els seus voluntaris ja han trucat a 5.525 usuaris per saber com es troben i si necessiten ajuda amb el dia a dia.

"Es tracta de gent gran que viu sola, persones amb problemes de salut... Els donem consells de prevenció, avaluem si tenen xarxa familiar o d'ajuda al darrere i també els fem suport emocional", precisa Jordi Martori. I hi afegeix: "Quan detectem que tenen necessitats bàsiques, parlem amb les administracions corresponents per veure com cobrir-les".

En total, arreu de les comarques gironines, la Creu Roja disposa d'onze punts diferents des d'on es fan les trucades. I a més, amb la crisi de la covid-19, l'entitat també ha vist com s'incrementaven les peticions per poder ser voluntari a ajudar els més vulnerables a fer front a la pandèmia. A dia d'avui, a la demarcació, Creu Roja compta amb 192 voluntaris.

64 peticions per comprar aliments

Jordi Martori diu que, després d'aquestes trucades a gent gran vulnerable, la Creu Roja obrirà una "segona agenda". En aquest cas, a més de l'edat, la solitud o l'estat de salut, també es tindran en compte factors econòmics a l'hora de marcar els telèfons.

"Ampliarem els col·lectius a qui trucarem; contactarem amb aquells que segueixen programes d'ocupació o que cobren una prestació de renda mínima", explica el coordinador a Girona. L'objectiu és atendre aquells qui la crisi del coronavirus ha deixat sense ingressos o en una situació econòmica complicada.

I de fet, d'ençà que va començar l'estat d'alarma, la Creu Roja Girona ja ha rebut peticions de 64 famílies que per primera vegada s'han adreçat a l'entitat a demanar ajuda per comprar aliments bàsics. Tenen menors a càrrec i els cal suport econòmic a través d'una targeta moneder per alimentar els seus fills.

L'any passat, la Creu Roja de Girona va lliurar 476 d'aquestes targetes de prepagament (el 2018, van ser-ne 562). I ara, tan sols en poques setmanes, ja ha vist com l'impacte de la covid-19 derivava en aquestes 64 noves peticions.

Per últim, el coordinador de les comarques gironines explica que a través de la seva pàgina web l'entitat també ha engegat formacions on line per ajudar la població davant l'impacte del coronavirus. Es donen consells per prevenir els contagis de la covid-19 o també pautes de benestar emocional.