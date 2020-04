Estufes de butà contra els talls elèctrics a Girona

mb la pandemia del coronavirus expandint-se per tots els barris de la ciutat de Girona, els talls de llum no han afluixat. Periòdicament continuen produint-se en carrers del sector est, sobretot a Font de la Pólvora. I el pla de sectorització per tal que si salta la llum en un bloc no afecti els altres edificis s'han hagut d'aturar. Això ha posat de relleu que hi ha veïns que sense llum continuen passant fred. L'Ajuntament ha contactat amb les entitats de la zona per buscar solucions a aquest problema.

La regidora de Drets socials, Núria Pi, ha explicat que inicialment volien finançar la comprar d'estufes de butà però que amb l'estat d'alarma les borigues estan tancades i que, per això, ha decididit gestionar-ho l'Ajuntament. Les entitats han assenyalat sis o set casos on els habitatges s'escalfen amb aparells elecèctrics i ha iniciat la compra d'estufes de butà que se'ls hi portarà a les seves cases. En el ple de dilluns van fer referència als talls i reclamar mesures Cristina Andreu (Guanyem), Sílvia Paneque (PSC) i Anabel Moya (ERC)