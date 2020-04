Salt limita fins a les 20.00 hores l'horari d'obertura dels comerços

L'Ajuntament de Salt ha aprovat limitar l'horari d'obertura dels establiments comercials del municipi fins a les 20.00 hores. Aquesta mesura impulsada per decret d'alcaldia s'ha decidit per tal de continuar aplicant les restriccions de circulació per la via pública per fer front al COVID19.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que la limitació horària es fa per evitar l'acumulació de persones a la via pública a qualsevol hora. "Des de la Policia Local s'ha constatat un augment de persones anant a comprar a comerços més enllà de les 20.00 hores. La restricció vol evitar qualsevol mena de relaxament i la picaresca d'aprofitar que hi ha establiments oberts per sortir al carrer. Anem per bon camí i no podem abaixar la guàrdia i fer un pas enrere", afegeix Viñas.

Durant aquest dimarts 7 d'abril es començarà a informar els comerços sobre aquesta limitació que, en cap cas, afectarà les farmàcies que seguiran regulades pels seus propis horaris.



Accés a les hortes

Des del consistori també s'han establert horaris d'accés a les hortes del municipi un cop s'ha permès accedir-hi. En aquest sentit, s'hi podrà anar al matí de 9 a 11 i a la tarda de 16 a 18 hores. Cal recordar que només s'hi podrà accedir de forma individual i el permís és per anar a collir aliments "per l'autoabastament". La limitació no afecta les hortes professionals o vinculades a una activitat econòmica.

Tant la limitació dels horaris comercials com la de l'accés a les hortes estaran vigents mentre duri l'Estat d'Alarma.