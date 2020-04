Rebre la compra setmanal de producte fresc a casa per 6 euros: el Mercat del Lleó de Girona s'adapta al confinament

El confinament i l'estat d'alarma pel coronavirus ha comportat que moltes parades del Mercat del Lleó de Girona, ara, rebin molts encàrrecs per telèfon. Alguns demanen que els preparin allò que volen amb intenció d'anar per feina quan ho vagin a buscar. Però d'altres –sobretot, gent gran- diuen si els poden fer servei a domicili. Hi ha parades que ho fan, però d'altres que no. I per no sobrecarregar les que donen el servei, des del mercat han creat un sistema que permet fer tota la compra setmanal i rebre-la a la porta de casa. S'estrena aquest dimarts. "La logística ha estat complicada perquè som seixanta parades; però es pot demanar allò que es vulgui nosaltres li portem per 6 o 8 euros", diu el president del mercat, Manel Rodríguez.

D'ençà que va entrar en vigor l'estat d'alarma per la covid-19, al Mercat del Lleó de Girona es va limitar l'aforament i es van restringir les entrades. A dins, com a màxim, només hi poden haver 150 persones al mateix temps, per garantir que es respectin les distàncies i prevenir contagis.

Després de l'allau de gent que van viure les parades el segon cap de setmana de març, ara la situació ja s'ha normalitzat. "La gent és conscient que ha de guardar distàncies i totes les botigues també adoptem mesures de prevenció", explica el president dels comerciants.

Ell, per exemple, que té una parada de pollastres, ha instal·lat un vidre protector. I tant els guants com les mascaretes són la imatge que hi ha rere cada taulell. Bé siguin parades de fruita, de verdura, carnisseries, peixateries o d'altres (com llegums cuits, fruits secs, conserves...).

Rodríguez explica que, amb l'estat d'alarma, ara la gent surt menys al carrer, però quan s'apropen al mercat compren "una mica més" (bé sigui per a ells, bé sigui perquè també ho fan per als familiars). Allò que sí que han notat les parades, però, és un increment de comandes per telèfon.

"N'hi ha alguns que t'ho encarreguen per no haver d'esperar-se quan venen, trobar-se el paquet fet i pagar; i també n'hi ha d'altres que et demanen si els ho pots dur al domicili", concreta Rodríguez. Però no totes les parades tenen aquest servei. Rodríguez, per exemple, no en fa.

Fins ara, les parades que compartien clients aprofitaven aquelles que fan servei a domicili per fer-los arribar la comanda. "Però això també suposava una sobrecàrrega per a les altres; i com que ara hi ha més demanda, perquè la gent no vol sortir de casa, hem impulsat un sistema que ens ajudi a tots", concreta el president dels paradistes.

La compra setmanal, a distància

Allò que s'ha fet és crear una central de compres que agrupa totes les parades. D'aquesta manera el client, tan sols amb una trucada o missatge, pot encarregar tot allò que vulgui. I dir a quina parada en concret vol comprar-ho. Des del mercat se li prepara tota la comanda i se li porta a la porta de casa.

El nou servei s'estrena aquest dimarts 7 d'abril i el repartiment de comandes es farà els dimarts, dijous i dissabtes al llarg de la tarda. Si es viu a Girona ciutat, el servei costa 6 euros. I si es viu als municipis del voltant, 8 euros. Manel Rodríguez explica que la logística ha estat "complicada" –perquè són moltes parades- però que la intenció és ajudar els clients durant el confinament. "Esperem que funcioni i que vagi bé", precisa.

Per últim, el president dels comerciants del Mercat del Lleó explica que amb l'estat d'alarma "econòmicament" no els surt a compte obrir. Perquè el mercat també viu dels clients dels pobles del voltant de Girona que ara, amb el confinament, ja no van a comprar. "Però la nostra obligació és obrir perquè no falti el producte fresc, i això és el que fem, tot i que hi ha botigues que passen molt justes", admet. Hi ha peixateries, per exemple, que amb la crisi de la covid-19 i la manca de peix de llotja, han decidit tancar.