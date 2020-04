L'hospital de campanya al pavelló de Fontajau, aturat perquè s'han estabilitzat els casos de coronavirus

El pavelló de Fontajau de Girona no s'habilitarà, de moment, com a hospital de campanya, tal com havia anunciat l'Ajuntament de Girona dijous passat.

En el ple telemàtic que s'ha celebrat avui, la regidora de Salut, Eva Palau, ha afirmat que l'acció queda per ara aturada, ja que el nombre de casos de coronavirus s'ha estabilitzat en els darrers dies. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que la instal·lació estarà preparada per si cal, però que per ara no serà necessari utilitzar-lo.

La previsió era habilitar uns 150 llits a l'interior de les instal·lacions esportives.

El mateix Departament de Salut ha emès un comunicat on explica que en cas que es produís un repunt i es preveiés que la disponibilitat de llits actual no podria eixugar la demanda, "s'activaria de manera immediata l'habilitació del Pavelló de Fontajau com a hospital de suport."

Des del CatSalut, juntament amb el SEM i amb el suport de l'Hospital Trueta, d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona, DipSalut, així com de Metges sense fronteres, s'ha elaborat el projecte de com s'hauria d'adaptar el pavelló de Fontajau, tant des d'un punt de vista estructural, com de necessitats de subministrament, tipologia de pacients que s'hi derivarien, circuits interns de treball, aprovisionament de material, nombre de professionals que farien falta per a l'atenció, etc. També s'han fet els contactes amb les empreses que haurien de treballar en l'habilitació de l'equipament, tant pel que fa instal·lacions de gasos, elèctriques, tancaments d'espais, subministrament de llits, dotació d'equipament informàtic, etc. per convertir el pavelló en un hospital.



Així, en el moment en que es preveiés que la capacitat de llits actual no seria suficient per fer front a la demanda, s'activaria de manera immediata l'habilitació de Fontajau com a hospital de suport amb una capacitat de 154 llits. El temps necessari estimat per adequar l'equipament és de 8-9 dies. També es posaria en marxa l'adequació de Fontajau si fos necessari per donar sortida a necessitats assistencials d'altres territoris de Catalunya, és a dir, que altres demarcacions tinguessin problemes per donar resposta als malalts amb criteris d'ingrés hospitalari amb els seus recursos propis.