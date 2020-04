Divuit persones més moren per coronavirus a les comarques gironines en 24 hores i el total s'eleva a 199

Divuit persones més moren per coronavirus a les comarques gironines en un dia

Divuit persones més moren per coronavirus a les comarques gironines en un dia ACN

Divuit persones més han mort per coronavirus a les comarques gironines durant les darreres 24 hores, segons informa Salut. La xifra total de víctimes mortals de la pandèmia se situa ja en 199. Aquest dimarts s'ha registrat la segona xifra més alta de defuncions en un sol dia. El rècord va ser el passat 1 d'abril quan van morir 23 persones. Des del dia 31 de març, cada dia s'havien diagnosticat més d'un centenar de casos nous de covid-19 a la demarcació. Dilluns hi va haver un primer descens, quan es van detectar 40 casos nous. Aquest dimarts, n'han diagnosticat 73 (33 més) tot i que la dada està allunyada del pic de l'1 d'abril, amb 192 casos nous. A la demarcació hi ha un total de 1.844 persones afectades.

Del total d'afectats, 613 persones estan hospitalitzades i 90 persones en estat greu (sis menys que diumenge). Per contra, ha augmentat el nombre de professionals sanitaris afectats pel coronavirus. Aquest dimarts en són 544, 28 més que dilluns quan n'eren 516. Aquesta dada trenca la baixa de contagis detectats entre sanitaris que hi va haver dilluns.

Les altes continuen creixent i se n'han donat 78 aquest dimarts. Això fa que 551 persones ja estiguin fora dels diferents hospitals perquè, o bé han superat la malaltia, o poden seguir curant-se des de casa.