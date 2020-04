La Diputació de Girona injecta gairebé 11 MEUR als ajuntaments i consells comarcals per lluitar contra la covid-19

La Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts transferir 10,9 milions d'euros als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació per poder assumir les despeses extraordinàries que està comportant el coronavirus.

Aquestes ajudes provenen de l'avançament dels diners que es reparteixen entre els consells comarcals i en les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica. La Diputació aquest any reparteix 16,5 milions als 221 ajuntaments gironins a través d'aquesta línia d'ajudes. De tota manera, com que s'han suspès tots els terminis dels procediments administratius, hi hauria una demora a l'hora de rebre els diners. Per aquest motiu, l'ens supramunicipal ha optat per avançar el 50% de les subvencions, que correspon a 8,2 milions.

Per altra banda, la Diputació també ha publicat un decret per pagar la meitat de la partida que s'havia assignat a cada consell comarcal. Si bé el total és de 5,2 milions, ara n'avançaran 2,6 per tal que els ens comarcals tinguin liquiditat.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que "sempre" estaran "al costat" de les administracions locals i per això han aprovat aquesta "injecció econòmica tan important". Per altra banda, també els han ofert assessorament i suport tècnic per poder fer front a les dificultats socials i econòmiques que pateixen les comarques gironines.

Pel que fa als ajuntaments, la Diputació estipula cada subvenció en funció del nombre d'habitants, afavorint els municipis menys poblats. Per això aquells que tenen fins a 20.000 habitants reben 33.000 euros i si en tenen més de 20.000, poden aconseguir-ne 22.000. També es valora la superfície de cada municipi i la mitjana de la seva despesa corrent. La ciutat de Girona és una excepció en aquesta subvenció i rep 723.000 euros de forma fixa.

522.619,67 € pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà

D'altra banda, per mitjà d'un decret, la Diputació també ha aprovat el pagament de la meitat de la quantitat total que s'ha assignat aquest any a cada consell comarcal. L'import global d'aquesta quantitat és de 5.294.064 euros i, per tant, ara s'avançaran 2.647.043 euros als vuit ens comarcals gironins. A cada consell, se li atorga un import fix i la part variable es determina en funció de la quantitat de municipis del seu àmbit territorial, la superfície i el nombre d'habitants. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà rep 522.619,67 €.