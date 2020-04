El Centre de Distribució d'Aliments de Girona atén 1.524 famílies des de l'inici del confinament

El Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de Girona ha repartit 44 tones de productes que han abastit 1.524 famílies de la ciutat des de l'inici del confinament. Es tracta de cistelles amb aliments necessaris per a aquells ciutadans que estan patint una situació de vulnerabilitat com a conseqüència dels efectes de la crisi del coronavirus. La majoria dels productes es van entregar al local que el CDA té al barri de Santa Eugènia. Aquesta entitat està formada per Càritas, Creu Roja, la Fundació del Banc dels Aliments i l'Ajuntament de Girona. Les primeres 1.444 cistelles es van entregar del 16 al 27 de març, però davant de la gran demanda, se'n van preparar 80 més per poder donar resposta a les famílies.

Una quarantena de cistelles es van haver de repartir a domicili, a aquelles persones de més vulnerabilitat. Precisament, el servei d'entrega a casa per a persones beneficiàries del CDA s'ha ampliat durant la crisi del COVID-19 per quatre supòsits més. Concretament, en el cas de gent gran i de persones dependents, de nuclis monoparentals o amb infants petits, i de persones confinades per motius de salut.

El CDA també ha procurat extremar les precaucions per als voluntaris que col—laboren. En aquest sentit, ha facilitat equips de protecció i ha demanat que es respectin les distàncies de seguretat. També en aquesta direcció i per evitar desplaçaments, les cistelles s'han preparat de forma prèvia a l'entrega amb provisions per un mes, en comptes de fer-ho per quinze dies com és habitual. D'aquesta manera, s'han cobert els repartiments planificats fins a finals d'abril.



Llegir per passar el confinament

En l'àmbit cultural, les biblioteques de Girona segueixen treballant pel foment de la lectura i gestionen, des de l'inici del període d'excepcionalitat, la iniciativa 'Recomanacions des del confinament'.

El projecte ja compta amb la participació de 24 personalitats de la ciutat que recomanen llibres per llegir durant el confinament pel COVID-19. Entre d'altres persones participants hi ha diversos regidors i regidores del consistori, periodistes, activistes, escriptors i escriptores o professionals del sector empresarial.