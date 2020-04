Salut considera que la disponibilitat de llits a la Regió de Girona haurien de permetre fer front a les necessitats assistencials dels propers dies

En els últims dies s'ha detectat una tendència a l'estabilització pel que fa al nombre de pacients amb coronavirus ingressats a la Regió Sanitària Girona que, des del dia 2 se situa al voltant dels 600, un centenar dels quals en estat crític. Des de l'inici de la pandèmia, aquestes dades havien tingut una clara corba ascendent, que en els darrers dies ha quedat estabilitzada. A més, el nombre d'altes donades ha anat en augment dia rere dia, sobretot des del dia 31 de març. Així, el 76% de les 406 altes donades fins ara, han estat en els sis últims dies.

Aquesta tendència fa considerar que l'actual disponibilitat de llits que hi ha a la Regió Sanitària Girona hauria de ser suficient per poder atendre les necessitats d'ingressos dels propers dies, tant de pacients amb COVID 19 com per altres patologies, en el supòsit que la tendència actual es mantingui. En aquest moment, a la Regió hi ha més de 600 llits lliures d'una capacitat màxima total de 1.715 llits disponibles, és a dir, que l'ocupació de llits en centres sanitaris ara mateix és del 63%.

Les anàlisi de les necessitats assistencials evidencien una clara necessitat de llits de crítics, que aquests sí que haurien de continuar creixent. És per aquest motiu que l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, centre que atén la majoria de pacients amb patologia greu de la Regió, ja té planificades noves reconversions d'espais en Unitats de Cures Intensives. Així, fins ara s'han habilitat 5 unitats de cures intensives, a més de la Unitat Coronària i ja hi ha prevists un espai de creixement més. Entre les UCI del Trueta, de l'Hospital Santa Caterina i de la Clínica Girona, en aquest moment hi ha habilitats 94 llits, quan normalment n'hi ha 29, a més del tots els llits de crítics que també s'han habilitat als hospitals comarcals.

A punt per adequar el Pavelló de Fontajau si es detecta un repunt de casos



Des del CatSalut a Girona es fa un seguiment diari de les necessitats assistencials, així com estudis de tendències segons les atencions realitzades, amb l'objectiu de poder tenir temps de reacció en el cas en que es produís un canvi i tornessin a augmentar el nombre de casos. En el cas que es produís aquest repunt i es preveiés que la disponibilitat de llits actual no podria eixugar la demanda, s'activaria de manera immediata l'habilitació del Pavelló de Fontajau com a hospital de suport.

Des del CatSalut, juntament amb el SEM i amb el suport de l'Hospital Trueta, d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona, DipSalut, així com de Metges sense fronteres, s'ha elaborat el projecte de com s'hauria d'adaptar el pavelló de Fontajau, tant des d'un punt de vista estructural, com de necessitats de subministrament, tipologia de pacients que s'hi derivarien, circuits interns de treball, aprovisionament de material, nombre de professionals que farien falta per a l'atenció, etc. També s'han fet els contactes amb les empreses que haurien de treballar en l'habilitació de l'equipament, tant pel que fa instal·lacions de gasos, elèctriques, tancaments d'espais, subministrament de llits, dotació d'equipament informàtic, etc. per convertir el pavelló en un hospital.

Així, en el moment en que es preveiés que la capacitat de llits actual no seria suficient per fer front a la demanda, s'activaria de manera immediata l'habilitació de Fontajau com a hospital de suport amb una capacitat de 154 llits. El temps necessari estimat per adequar l'equipament és de 8-9 dies. També es posaria en marxa l'adequació de Fontajau si fos necessari per donar sortida a necessitats assistencials d'altres territoris de Catalunya, és a dir, que altres demarcacions tinguessin problemes per donar resposta als malalts amb criteris d'ingrés hospitalari amb els seus recursos propis.