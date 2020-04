Catorze persones més moren per coronavirus a les comarques gironines i el total se situa en 181

Catorze persones han mort per coronavirus a les comarques gironines durant les darreres 24 hores. La xifra total de víctimes mortals de la pandèmia se situa en 181, segons les dades fetes públiques per Salut. La mateixa estadística recull una frenada en els casos nous de covid-19 diagnosticats. A la regió sanitària, aquest dilluns es confirmen 40 casos nous, una xifra molt més baixa que durant la darrera setmana quan la majoria dels dies el nombre de contagis nous superava el centenar. Es va arribar a un pic de 192 l'1 d'abril, el mateix dia que també van morir més persones en només 24 hores. En van ser 23. A la demarcació hi ha un total de 1.771 persones afectades per la covid-19.

Del total d'afectats, 644 persones estan hospitalitzades i 96 persones en estat greu (nou menys que diumenge). També s'han reduït el nombre de professionals sanitaris afectats pel coronavirus. Aquest dilluns en són 516, tres menys que diumenge quan n'eren 519.

Les altes continuen creixent i se n'han donat 33 aquest dilluns. Això fa que 473 persones ja estiguin fora dels diferents hospitals perquè, o bé han superat la malaltia, o poden seguir curant-se des de casa.