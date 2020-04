La borsa de voluntaris de Salt ja supera el centenar de persones

La borsa de voluntaris que l'Ajuntament de Salt va impulsar per fer front al COVID-19 i a les necessitats socials i logístiques que es generessin ja està plenament activa. Des de l'àrea de Drets Socials i el punt de voluntariat es gestionen les peticions de suport que es van rebent i s'activa les persones per cobrir-les. A hores d'ara ja hi ha més de cent voluntaris disposats a donar un cop de mà.

Les tasques que estan duent a terme els voluntaris van des de suport a la distribució de les targetes moneder de beques menjador o a la donació de sang que s'està celebrant entre l'1 i el 2 d'abril a Salt, a altres tasques molt més personals. En aquest sentit, s'estan cobrint necessitats bàsiques per a col·lectius com la gent gran. Llençar les escombraries, anar a buscar la medicació o fer la compra són algunes de les accions que més s'estan realitzant. Tots els voluntaris que estan participant en aquestes tasques estan degudament identificats per l'Ajuntament de Salt.

Qui estigui interessat a participar en aquesta iniciativa i posar-se a disposició per si cal, ho pot fer adreçant-se al correu electrònic puntdevoluntariat@salt.cat o al telèfon 620 98 19 91.