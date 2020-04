Setze morts i 150 contagis de covid-19 a les comarques gironines en 24 hores

Setze persones han mort per coronavirus a les comarques gironines les darreres 24 hores i el total de defuncions se situa ja en 144. És el segon dia amb més víctimes mortals de covid-19. La demarcació va registrar un rècord de defuncions el 30 de març, quan van morir disset persones per coronavirus. Segons informa Salut, aquest divendres s'han confirmat 150 casos nous de covid-19, que situen el total d'afectats a la regió sanitària en 1.450. D'aquestes persones, 108 estan en estat greu, deu més de les que hi havia dijous. En global, hi ha 597 pacients hospitalitzats, set menys que ahir.

No s'aturen els contagis confirmats entre els professionals sanitari. Les dades reflecteixen que han augmentat durant les darreres 24 hores. Han passat de 494 a 514 (vint més).

La dada positiva és que cada cop hi ha més altes de pacients amb covid-19. Segons les dades de Salut, dijous n'havien fet 268 i aquest divendres se n'hi sumen 61, arribant a l'acumulat de 329.