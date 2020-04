El Col·legi de Farmacèutics i Creu Roja Girona s'alien per portar medicaments a domicili

El Col·legi de Farmacèutics i Creu Roja s'han unit per assegurar el lliurament de medicaments a domicili a pacients afectats per la covid-19 que estiguin en quarantena i també aquells que tinguin problemes de mobilitat o malalties com la diabetis o problemes cardiovasculars. D'aquesta manera, es vol garantir la continuïtat dels tractaments com a mesura excepcional per la situació de confinament que viu la població. A comarques gironines hi ha 357 farmàcies i 18 assemblees locals de Creu Roja amb més de 2.000 persones voluntàries.

Davant l'emergència sanitària de la covid-19, el Consell General de Farmacèutics i Creu Roja han subscrit un acord perquè la xarxa de més de 200.000 persones voluntàries de tot Catalunya col·laborin amb els farmacèutics que ho precisin en el lliurament a domicili de medicaments, productes sanitaris i productes de salut a les persones que no puguin accedir a la farmàcia per retirar la seva medicació, evitant així desplaçaments i risc de contacte de la població més vulnerable. L'objectiu d'aquest acord és que totes les persones afectades de forma especial per aquesta situació d'alerta puguin tenir accés a la seva medicació sense haver de sortir de casa mentre duri l'estat d'alarma.

Fins ara el col·lectiu farmacèutic ja estava oferint aquest servei per mitjà d'estudiants de farmàcia voluntaris, acreditats per dur a terme aquesta tasca. Amb la xarxa de voluntariat de Creu Roja ara es podrà arribar a més persones i municipis.

Aquest servei s'adreça fonamentalment a persones dependents, amb problemes de mobilitat, persones amb símptomes d'infecció de covid-19, persones en quarantena domiciliària i pacients crònics complexos amb malalties respiratòries, diabètics i amb malalties cardiovasculars.

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, ha manifestat la seva satisfacció per poder sumar esforços amb una entitat com Creu Roja, ja que el col·lectiu farmacèutic està intentant poder donar resposta a les necessitats de tots els pacients, i en especial dels mes fràgils. I admeten que es feia molt difícil poder assumir el lliurament a domicili sense un suport extern. Aquesta col·laboració permetrà "garantir un lliurament segur als pacients que més necessiten tenir assegurada la continuïtat dels seus tractaments".

Per la seva banda, la presidenta de Creu Roja Girona, Roser Llevat, ha indicat que és un plaer poder sumar aliats com el Col·legi de Farmacèutics de Girona per donar resposta a la societat en un moment de crisi com aquest. "Gràcies a questa col·laboració i a la inestimable implicació del nostre voluntariat podem seguir donant suport a les persones en situació d'extrema vulnerabilitat i d'aquesta manera minimitzar l'impacte i la propagació de la covid-19", afirma.