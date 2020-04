23 persones moren en un dia per coronavirus a les comarques gironines, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia

23 persones han mort en un sol dia per coronavirus a les comarques gironines. És la xifra més alta des de l'arribada de la pandèmia i eleva el total de defuncions a la demarcació a 119. Els altres dos pics de víctimes mortals van tenir lloc els 23 de març, quan van morir catorze persones en 24 hores, i el dia 30, quan disset persones van perdre la vida. Segons les dades facilitades per Salut, els contagis per covid-19 també han registrat una xifra rècord amb la confirmació de 192 casos nous. Els afectats per la pandèmia superen ja el miler i se situen en 1.180. 567 persones estan ingressades, 97 dels quals en estat greu. També es continuen incrementant els contagis a professionals sanitaris. Actualment, n'hi ha 485 (25 més que ahir).

La dada positiva és que també van augmentant les altes hospitalàries acumulades a la regió sanitària: són 251 (42 més que dimarts).