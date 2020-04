Més de 1.000 sancions a la ciutat de Girona per saltar-se el confinament

La policia municipal de girona i els Mossos d'Esquadra van aixecar 62 actes ahir per incomplir les instruccions de confinament i sortir al carrer de manera no justificada. En total, a la ciutat de Girona ja s'ha superat el miler de denúncies, ja que ara ja en són 1.018.

Precisament ahir, l'alcaldessa, Marta Madrenas, fa fer una crida a la població per mantenir el confinament, més de dues setmanes després de les primeres mesures preventives, que aconsellaven la reclusió domiciliària com a mètode més eficient per frenar l'expansió del COVID-19.

L'alcaldessa va voler recordar als veïns i veïnes que encara s'està en estat d'alerta, i que és important mantenir les accions preventives precisament per capgirar la tendència en l'evolució dels contagis: "No abaixem la guàrdia, sortim el mínim necessari, i no donem per fet que això ja està, perquè encara queda camí per fer", ha reclamat l'alcaldessa en un vídeo distribuït a través de les seves xarxes socials.



Concurs de dibuix de la policia

D'altra banda, s'han engegat diferents iniciatives municipals amb l'objectiu que la ciutadania col·labori a l'hora de fer accions de reconeixement a persones malaltes i professionals que continuen treballant durant el confinament. En aquest sentit, la Policia Municipal de Girona iniciarà demà un concurs de dibuix per posar en valor la feina del cos en aquest episodi d'emergència sanitària.

L'activitat consistirà a penjar un dibuix a Twitter, Facebook o Instagram, que tracti sobre el tema "La Policia Municipal de Girona i el COVID-19", etiquetant la Policia Municipal i amb els hashtags #dibuixpmgirona #quedatacasa. El dibuix que tingui més "likes" en un sol dia, tindrà com a premi un escut de la Policia higienitzat que els mateixos agents dipositaran a la bústia del domicili del nen o nena que hagi guanyat.