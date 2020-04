Els autobusos de Girona seran gratuïts durant la crisi sanitària del coronavirus

L'Ajuntament de Girona ha aprovat que a partir d'aquest dijous el transport públic de la ciutat sigui gratuït per col·laborar així amb els treballadors i treballadores de serveis essencials que utilitzen el bus per moure's per Girona. En les darreres setmanes s'han pres diverses mesures que afecten el servei de bus urbà, ja sigui a través d'accions enfocades a garantir la seguretat dels passatgers i dels conductors i conductores, com per adaptar l'oferta a la demanda existent, suprimint línies i reduint freqüències. D'aquesta manera s'ha procurat també promoure el confinament i evitar la mobilitat de la ciutadania.

En aquest sentit, a l'inici de l'episodi hi va haver una reducció del 92% dels usuaris habituals d'aquest transport, una xifra que ha arribat fins al 98% aquest dilluns 31 de març. Actualment, segueix utilitzant el bus urbà només un 2% dels poc més de 14.000 usuaris habituals en un dia laborable.

Amb la mesura adoptada avui, l'Ajuntament vol facilitar el moviment a les persones que encara segueixen utilitzant l'autobús, en la línia de la decisió que ha pres la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, els viatgers no hauran de validar targetes ni bitllets quan pugin al bus, però es mantindran les mesures preventives acordades fins ara, com l'accés al vehicle per la porta posterior o bé limitar l'aforament màxim a un terç de la capacitat total del bus.