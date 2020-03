Salt atura totes les obres excepte dues que són d'emergència

L'Ajuntament de Salt ha acordat les mesures necessàries per adaptar-se al reial decret 12/2020 d'aquest diumenge 29 de març on s'afegeixen noves restriccions a les activitats laborals essencials que es poden dur a terme durant l'Estat d'Alarma.

En aquest sentit, el consistori ha tornat a programar els serveis municipals bàsics a les noves directrius reduint el mínim presencial a l'administració local mentre que la brigada municipal es dividirà en dos equips de treball setmanals per tal de cobrir les urgències i qualsevol necessitat que sorgeixi a la vila.

Tal com ja s'anava desenvolupant durant els darrers dies, els treballadors dels serveis no essencials que puguin desenvolupar la teva tasca fent teletreball no caldrà que assisteixin al seu lloc de treball mentre que els que no es poden acollir a aquesta modalitat perquè el seu lloc de treball no és compatible poden, a partir d'aquest dilluns 30 de març, sol·licitar el permís retribuït recuperable aprovat pel govern espanyol publicat al BOE i amb validesa fins al 9 d'abril.

D'altra banda, des de l'Ajuntament de Salt i atenent al reial decret d'aquest 29 de març també s'aturaran totes les obres que estaven en marxa. Només hi haurà dues excepcions que corresponen a situacions on la suspensió dels treballs provocaria problemes de salubritat (c/ Pere Coll i Guitó) o perill de danys majors (obres a la Séquia Monar). Aquests treballs està previst que finalitzin a curt termini.

El Servei d'Atenció Ciutadana continua actiu per respondre telefònicament (972 24 91 91) a les consultes sobre els serveis municipals i les mesures adoptades per adaptar-se a l'Estat d'Alarma.

Al mateix temps, des de la Policia Local es continuen realitzant controls diaris per fer complir les restriccions de mobilitat i d'activitat de l'Estat d'Alarma.