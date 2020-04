La nova residència de les hortes de Sta. Eugènia, per a avis amb COVID-19

El Departament d'Afers Socials de la Generalitat preveu posar en funcionament, en breu, un edifici de sis plantes a tocar de les hortes de Santa Eugènia de Girona per tal que funcioni com a residència per a la gent gran a qui s'han detectat símptomes lleus de coronavirus.

Aquest edifici de grans dimensions, de fet, està acabat de construir i encara no ha tingut cap ús ni activitat tot i que ja es va construir originalment per convertir-se en una residència geriàtrica. De fet, les previsions inicials eren que obrís com a tal a finals de l'any passat, però els terminis es van endarrerir i just ara s'estaven enllestint els darrers detalls per poder-hi ubicar els primers residents. En el seu moment es va dir que hi hauria capacitat per a 147 llits. Es tracta d'un equipament d'una cadena especialitzada en aquest àmbit, el grup Orpea, i que té centres similars arreu de la geografia catalana i espanyola.

El fet que l'immoble hagi estat ja concebut en la seva construcció i en el material del seu interior com a futura residència geriàtrica i que estigui a tocar de l'hospital Josep Trueta i, també a prop de l'hospital Santa Caterina de Salt, ha estat considerat com un element positiu a l'hora d'escollir. Entre el Trueta i el nou complex només s'ha de circular per l'avinguda Josep Tarradellas.

Les gestions per a l'obertura les està executant l'entitat Sumar de la Diputació de la Girona i tindrà capacitat per a almenys 147 llits, tot i que podria ampliar-se si la situació ho requereix. La intenció és que estigui plenament operatiu aquesta mateixa setmana i que s'hi puguin fer els primers trasllats immediatament.

El trasllat de gent d'edat avançada en altres equipaments s'està fent en altres punts del territori català, ja que les instal·lacions geriàtriques són un dels llocs on més afectació està tenint el COVID-19.



Cinquena mort a Palafrugell

Ahir mateix, tal com va informar l'Agència Catalana de Notícies (ACN), hi va haver la cinquena mort per coronavirus al centre Palafrugell Gent Gran, segons els Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE). Fins ara, en aquest geriàtric s'hi han detectat vuit casos confirmats de coronavirus i hi ha 29 persones més pendents del resultats de les proves.

A més, segons informa el SSIBE, s'ha detectat un primer cas de covid-19 a la residència sociosanitària Palamós Gent Gran. També es va confirmar una persona morta a la residència del Tura d'Olot.

Altres equipaments per a la gent gran, com el centre geriàtric Maria Gay de Girona, han adaptat les seves instal·lacions. Aquesta residència gironina ha reconvertit la zona d'hospital de dia en una Unitat d'Atenció Intermèdia per a usuaris amb COVID-19 per «si fos necessari realitzar una atenció complementària», segons ha informat el mateix centre.