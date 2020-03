Les comarques gironines ja freguen el centenar de morts per coronavirus

Tretze persones més han mort per coronavirus a les comarques gironines durant els darreres 24 hores, segons informa Salut. Les víctimes mortals des de l'arribada de la pandèmia ja frega el centenar a la regió sanitària de Girona. Amb les darreres defuncions, han mort un total de 96 persones per la covid-19. Segons les dades facilitades per Salut, s'han confirmat 180 casos nous de coronavirus en un sol dia a la demarcació, que eleven la xifra de contagiats a 988.

D'aquests, 460 són professionals sanitaris (setze més que dilluns). Del total de contagiats, 569 estan ingressats, 106 dels quals en estat greu. La dada positiva és que continuen augmentant les altes hospitalàries d'afectats que se situen ja en 209 (38 més que ahir).