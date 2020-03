Dipsalut posa a l'abast dels municipis un servei de suport psicològic per emergències vinculades al coronavirus

Dipsalut posa a l'abast dels municipis un servei de suport psicològic per atendre emergències vinculades al coronavirus. Està destinat a treballadors públics dels municipis gironins, sanitaris, Policia Local i Protecció Civil, serveis socials, sectors essencials i veïns que es detecti que ho poden necessitar per la pressió i la càrrega emocional que estan suportant arran de la pandèmia. L'equip de psicòlegs del Servei d'Emergències Psicològiques, que des del 2009 dona assistència psicològica d'urgència a persones afectades per situacions traumàtiques, serà qui assumirà les intervencions. Segons detalla el coordinador del servei, Jordi Frau, els municipis vehicularan les activacions dels psicòlegs quan detectin una necessitat urgent.

El Servei d'Emergències Psicològiques del Dipsalut treballa en coordinació amb els psicòlegs del SEM i l'equip de la Creu Roja per donar resposta a les necessitats d'atenció psicològica en emergències arreu de les comarques gironines. El servei el forma un equip de dotze psicòlegs especialitzats en crisis i emergències. Des de la seva creació, l'any 2009, han fet unes 250 intervencions a persones afectades per situacions potencialment traumàtiques, com ara familiars de persones que han mort o víctimes de delictes, d'accidents o grans emergències.

Amb la declaració de la pandèmia, l'increment de casos diagnosticats, l'augment de víctimes mortals i l'estrès que poden estar patint professionals d'emergències i dels serveis essencials, l'organisme autònom de la Diputació de Girona Dipsalut obre el servei als municipis de les comarques gironines. Per això, posen a disposició dels ajuntaments un telèfon i un correu electrònic perquè puguin demanar una intervenció dels psicòlegs si en detecten la necessitat.

Els municipis vehicularan les intervencions i només podran demanar la intervenció els responsables d'activació del Servei d'Emergències Psicològiques de Dipsalut. Són, per tant, alcaldes (o regidors o tècnics en qui ho hagin delegat), comandaments de les policies locals i Protecció Civil, responsables de serveis socials (tant locals com dels consells comarcals) i responsables de serveis sanitaris.

L'atenció telefònica, a través d'un número d'ús restringit que facilitaran a les administracions de la demarcació, la duen a terme els psicòlegs del servei. A més, per a consultes o casos no urgents, també facilitaran un correu electrònic. El Dipsalut remarca que el servei l'atenen professionals de la psicologia col·legiats i que garanteixen la confidencialitat de la informació emparats en el secret professional.

El coordinador del servei, Jordi Frau, exposa que la situació generada per la covid-19 és "completament nova" per a la societat actual i que això obligarà l'equip de psicòlegs a adaptar-se ràpidament: "És de preveure que si hi va havent més víctimes mortals, com sembla que passarà, sigui necessari atendre les famílies, haurem d'estar a l'expectativa de les necessitats".

Frau subratlla que caldrà parar especial atenció als professionals que estan a primera línia, com ara els sanitaris, els treballadors de serveis socials, policies, protecció civil o els de serveis essencials. "Per als que treballem en l'àmbit de les emergències, la sobrecàrrega de treball i l'estrès perllongat acaba tenint conseqüències", exposa el coordinador del servei. A través de l'obertura del servei pel coronavirus, l'objectiu és que aquests professionals puguin comptar amb suport psicològic si el necessiten.

Una atenció psicològica que també suposarà un desafiament per als psicòlegs perquè, segons exposa Jordi Frau, en les intervencions en emergències la proximitat emocional i física és "molt important". "Una abraçada en un moment determinat pot fer molta feina i sabem que això ara no ho podrem fer", explica. El coordinador emfatitza, però, que els professionals que treballen en emergències sempre han de tenir molta cura en "no convertir-se en part del problema en comptes de part de a solució" i, per això, hauran de buscar la manera de fer una intervenció eficaç garantint l'autoprotecció.

Pautes i recomanacions

El Servei d'Emergències Psicològiques de Dipsalut també ha editat un seguit de pautes recomanacions per al conjunt de la població durant l'emergència sanitària. D'entrada, analitzen els sentiments que pot generar la situació, com ara por, ansietat, impotència o vulnerabilitat i fan recomanacions per millorar el benestar.

Entre aquestes, per exemple, hi ha limitar la informació i restringir-la només a mitjans fiables, destinar part del temps a desenvolupar activitats agradables respectant el confinament o compartir els sentiments. Jordi Frau també posa el focus en mantenir hàbits saludables, una dieta equilibrada i respectar les hores de son.

Finalment, també aconsellen què es pot fer per ajudar en aquesta situació. En aquest punt, Frau afirma que és molt positiu vincular-se a projectes solidaris. "Aquests dies hem vist com s'han multiplicat les accions de persones que s'organitzen per elaborar material i això és molt bo perquè s'estan coresponsabilitzant i, alhora, se senten millor amb ells mateixos", explica. En aquest apartat, també recomanen confiar en les persones que estan gestionant l'emergència. "Són personal molt qualificat i hem de mirar de donar-los suport en comptes de criticar-los, i a vegades sense massa sentit", conclou.