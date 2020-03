Set morts i 59 contagiats més a Girona per coronavirus en les darreres 24 hores

Set persones més han mort aquest diumenge com a conseqüència d'haver-se infectat per coronavirus a les comarques de Girona. Amb aquestes ja són 66 les persones que han perdut la vida per la malaltia a la demarcació. També s'han detectat 59 contagis més, fet que eleva a 742 el nombre d'infectats, que han donat positiu després de fer-se la prova PCR. De tots ells, 104 pacients es troben en estat greu i més de la meitat del total (408) són personal sanitari. La bona notícia és que continua creixent el nombre d'altes hospitalàries que és ara mateix de 139, tot i que no vol dir que tots ells siguin pacients que han superat la malaltia, sinó que es troben estables.

Olot registra dues morts, i ja són sis

A l'hospital d'Olot s'han registrat dues morts més aquest diumenge i el total de persones que han perdut la vida com a conseqüència de la covid-19 és de sis. A més, vuit professionals sanitaris s'han contagiat i s'afegeixen als 30 que ja hi havia.

En total, el centre garrotxí té ingressades 44 persones amb simptomatologia de tenir coronavirus. D'elles, 32 han donat positiu a la prova PCR que se'ls ha fet i dotze més estan a l'espera dels resultats. També s'ha traslladat un malalt en estat crític al Trueta de Girona i s'ha donat una alta hospitalària.



Un nou mort al geriàtric de Palafrugell

Al Baix Empordà, segons han informat els Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE) una persona més ha mort al geriàtric Palafrugell Gent Gran. Amb aquesta ja són tres les persones que han perdut la vida, víctimes del coronavirus en aquest centre.

A l'hospital de Palamós hi ha 31 pacients ingressats amb coronavirus i cinc més són al centre esperant el resultat de la PCR. En tota la comarca el nombre d'infectats per covid-19 és de 122 persones, 53 dels quals personal mèdic.

Pel que fa a l'Alt Empordà, l'hospital de Figueres ha ingressat tres pacients més amb SARS-CoV-2 i ja hi ha un total de 45 persones que han contret la malaltia. D'aquests, tretze són professionals sanitaris.

A l'hospital comarcal de Blanes s'han registrat tres nous contagis per coronavirus. Amb aquests, ja són 36 el nombre de pacients ingressats per SARS-CoV-2 al centre selvatà. Entre l'hospital de Blanes i el de Calella, hi ha un total de 71 professionals sanitaris afectats per la covid-19.