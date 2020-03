Policia i Mossos ja han denunciat 855 persones a Girona pel coronavirus

Entre la Policia Municipal de Girona i Mossos d'Esquadra aquest dissabte es van sancionar a 87 persones més al municipi per no complir les instruccions de confinament, i des de l'inici de l'estat d'alarma ja s'han aixecat 855 denúncies per aquest motiu a Girona. La xifra es manté entre les 80 i les cent sancions diàries.



L'Ajuntament de Girona manté cada dia obert el telèfon d'informació ciutadana 972 419 010, de dilluns a divendres de 8 h a 18 h, i dissabte i diumenge, de 9 h a 18 h per resoldre els dubtes que puguin sorgir. També s'emplaça a la ciutadania a mantenir-se informada sobre les últimes novetats a través dels canals oficials de l'Ajuntament i de la Generalitat .