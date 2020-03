Càritas Girona ha atès des de l'inici del confinament 10.000 usuaris que van a buscar aliments

Càritas atén des de l'inici del confinament un centenar de nous usuaris que acudeixen a l'entitat perquè s'han quedat en situació vulnerable. La majoria d'elles són famílies que van a buscar aliments en algun dels trenta punts que l'entitat té distribuïts arreu del territori. En aquest sentit, les darreres dues setmanes, Càritas ha atès a unes 10.000 persones que habitualment requereixen l'ajuda de l'entitat lligada a l'església en relació al projecte de repartiment d'aliments. Des de Càritas alerten que la crisi sanitària del coronavirus pot deixar en situació vulnerable algunes famílies que fins ara no tenien problemes de subsistència i que arran d'aquesta situació han acabat acudint per primera vegada a l'entitat.

Càritas Girona alerta que des de l'inici del confinament, el nombre de famílies que s'han adreçat als locals que l'entitat té repartits per les comarques de Girona ha augmentat "exponencialment". En dues setmanes, han donat aliments a unes 10.000 persones. D'aquestes, prop d'un centenar són nous usuaris que han anat a buscar ajuda a Càritas per falta de menjar i beure els darrers quinze dies. A més, es dona la circumstància que molts d'aquests nous usuaris són persones que mai abans havien anat a demanar ajuda a l'entitat, però que la crisi els ha deixat en una situació de vulnerabilitat. Per això, Càritas apel·la a la solidaritat per poder donar resposta a través de la campanya 'El compromís no tanca' i demana donacions per poder afrontar les necessitats d'aquestes persones.

Actualment, Càritas Diocesana de Girona manté oberts més d'una trentena de punts d'entrega d'aliments. Tot plegat, gràcies als tècnics que hi treballen, al suport que donen les administracions i, sobretot, al voluntariat. L'entitat, però, adverteix que en alguns punts com a Lloret de Mar, on moltes famílies depenen dels ingressos de la temporada turística, Càritas ha hagut d'obrir un torn d'emergència extra al Centre de Distribució d'Aliments, per a una seixantena de famílies més, ja que el que hi ha habitualment "és del tot insuficient per cobrir la demanda actual".

Segons explica l'entitat del tercer sector vinculada a l'església, les principals dificultats d'aquestes famílies són "poder omplir el carro del supermercat per passar el confinament, fer front a les a les despeses del consum energètic o mantenir el pagament del lloguer".



Problemes emocionals

Tanmateix, alerta dels problemes emocionals que suposa en famílies que els pares s'han quedat sense ingressos de cop, gent gran que no pot desplaçar-se per comprar medicaments o llençar la brossa o també els infants i joves que pateixen fortes desigualtats i que poden perdre el fil dels estudis.

Malgrat l'obligació d'haver de tancar els centres de treball com a mesura pel coronavirus, Càritas ha adaptat la formació i integració que feia de manera presencial, i que ara fa a través del telèfon.

En relació a Ecosol, l'empresa d'inserció de l'entitat, que ofereix oportunitats laborals a persones en risc d'exclusió, ha hagut de tancar el 90% dels centres de treball i ha perdut molts clients per la incertesa generada. Amb tot, Ecosol manté oberts només els serveis mínims i necessaris per no posar ningú en risc, mentre continua prestant servei als Centres de Distribució d'Aliments i als tallers de confecció.