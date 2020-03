La Regió Sanitària de Girona comença a ingressar pacients lleus en hotels

En el marc del projecte Hotels Salut, aquesta setmana que ve es començaran a acollir els primers pacients lleus amb la covid-19 en establiments hotelers de la demarcació de Girona. Al llarg d'aquesta setmana que ve es preveu que es comencin a derivar els primers pacients dels hospitals de l'àrea metropolitana de Girona i dels centres d'atenció primària a l'Hotel Ibis, així com els pacients del Serveis Integrats de Salut del Baix Empordà a l'Hotel Trias de Palamós.

Aquesta mesura permetrà alleugerir la càrrega assistencial dels centres hospitalaris i va destinada a pacients que no poden fer l'aïllament a casa seva per dificultats del seu entorn (ja sigui perquè no tenen un habitatge adequat, perquè conviuen amb persones fràgils a les quals podrien contagiar fàcilment, etcètera), pacients autònoms i pacients amb simptomalogia lleu o asimptomàtic.

En el cas dels pacients ingressats a l'Ibis, el seguiment assistencial anirà a càrrec de professionals de l'atenció primària -del CAP Can Gibert del Pla- i d'estudiants d'infermeria dels últims cursos, amb el suport de Mutuam pel que fa al treball social.

L'Hospital Trueta es farà càrrec de la logística hotelera, com ara la bugaderia o la cuina, mentre que l'hotel s'ocuparà de la vigilància, el manteniment i de la distribució de pacients a les habitacions, sota la supervisió general del CatSalut. Es compta també amb el suport operatiu de Mutuam, i l'amparament del Trueta tant pel que fa als aspectes assistencials com per tota la logística hotelera.

Els pacients del Baix Empordà tindran a la seva disposició l'Hotel Trias de Palamós, que compta amb 83 habitacions. L'hotel s'ha preparat i adaptat per a poder atendre a aquests usuaris amb l'equipament, professionals i serveis necessaris que inclouen serveis d'alimentació, bugaderia, neteja i gestió de residus que també prestarà l'empresa especialitzada del grup SSIBE, Emporhotel. També hi haurà un responsable administratiu del centre per a la coordinació de tots els serveis.

Està previst que la mesura es vagi ampliant progressivament arreu de la Regió Sanitària Girona, per ajudar a descongestionar tots els hospitals. En els propers dies està previst que es vagi ampliant l'oferta dels Hotels Salut a la demarcació.



Allotjaments per als professionals de la salut

Per altra banda, des del CatSalut i les pròpies entitat proveïdores de salut del territori estan gestionant hotels i apartaments de suport per al descans dels professionals sanitaris. A Girona, fins al moment s'ha habilitat aquest servei amb l'Hotel Palau de Sarrià de Ter, malgrat que en els propers dies és probable que s'amplii aquesta dotació de recursos hotelers.

En el cas dels professionals de l'Institut Català i de la Salut i de l'Institut d'Assistència Sanitària, s'han posat a disposició dels professionals sanitaris apartaments turístics oferts, de manera desinteressada, per part d'empreses (Girostay i Filateli) i particulars del sector turístic. En aquest moment, es compta amb 50 apartaments, 19 dels quals ja estan ocupats. Els professionals que ocupen aquests apartaments es volen aïllar de la seva família perquè hi ha membres malalts, conviuen amb familiars considerats especialment sensibles o bé viuen lluny del seu lloc de treball.

Per la seva banda, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en col·laboració amb l'Ajuntament de Lloret de Mar, també han posat a disposició dels professionals sanitaris que ho requereixin un total de catorze apartaments al municipi de Lloret (Apartaments Alegria Bolero Park) perquè hi puguin pernoctar i descansar en condicions òptimes.

La mesura va destinada sobretot a aquells professionals que en el seu dia a dia han d'assumir llargues distàncies entre el seu domicili habitual i el seu centre de treball. La Corporació també ha posat a disposició dels seus professionals dues autocaravanes cedides també de forma gratuïta per Autocaravanes Cervelló, que se situaran al parquing de davant de l'Hospital de Calella.



Usuaris de residències traslladats en hotels

També s'estan gestionant recursos hotelers per ser ocupats per usuaris de residències per tal que aquestes places que deixen puguin ser destinades a pacients amb covid-19 que requereixin ingres en una unitat de convalescència. Aquest és el cas dels 19 pacients de Palafrugell Gent Gran que ahir van ser traslladats a l'Hotel La Vostra Llar de Palamós.

Es tracta dels residents que tenen més nivell d'autonomia i que no presenten cap símptoma respiratori. Aquest hotel ha estat preparat i adequat per a garantir en tot moment la seguretat necessària per a l'atenció d'aquests residents amb l'equipament, professionals, material i serveis necessaris.

Els serveis professionals d'assistència mèdica es fan des de l'atenció primària: serveis de rehabilitació i terapeutes, així com els serveis d'infermeria i d'auxiliars d'infermeria. L'alimentació, bugaderia, neteja i gestió de residus es prestarà per part de l'empresa especialitzada del grup SSIBE, Emporhotel.