L'Hospital Trueta de Girona té 58 professionals sanitaris amb coronavirus

L'Institut Català de la Salut (ICS) Girona informa que hi ha 91 professionals sanitaris que han donat positiu per coronavirus. D'aquests, 58 són de l'hospital Trueta i 33 treballen a l'atenció primària. Segones les dades facilitades, 33 són infermers, 28 metges, onze auxiliars d'infermeria, vuit zeladors, sis administratius, dues llevadores i dos odontòlegs i un tècnic. Dels 91 professionals amb la covid-19, n'hi ha un d'ingressat que està estable i els altres estan als seus domicilis. La majoria tenen una simptomatologia lleu o són asimptomàtics i els que tenen símptomes més acusats no han requerit ingrés hospitalari fins al moment.

L'ICS concreta que la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) ha fet un total de 402 extraccions de mostres als professionals de les quals 91 han donat positiu. La plantilla total és de 3.628 treballadors. Al Trueta han detectat 58 positius: 25 infermers, onze metges, deu auxiliars d'infermeria, vuit zeladors, dues llevadores, un administratiu i un tècnic. A atenció primària són 33: disset metges, vuit infermers, cinc administratius, dos odontòlegs i un auxiliar d'infermeria.



Els sindicats veuen "alarmant" la situació

Davant aquesta situació, el sindicat SATSE ha afirmat que l'"alarmant" nombre de sanitaris contagiats a Catalunya es conseqüència de la manca de material de protecció, que ha assegurat que "no sempre és el correcte ni se subministra en una quantitat suficient". En un comunicat, ha indicat que un 17% dels contagiats per coronavirus és personal sanitari, per sobre de la mitjana estatal. Davant d'això, ha recordat que si no s'evita el contagi dels professionals, "aquest es convertiran en un vector de disseminació de la malaltia". D'altra banda, ha denunciat la "falta de dades" sobre professionals en estudi, aïllament o amb diagnòstic positiu disgregats per categories, províncies i centres.



El sindicat ha insistit que les administracions han de fer tots els esforços per augmentar les existències de material de protecció i diagnòstic i unificar els criteris d'ús i distribució a tots els centres, independentment si són públics, concertats o privats.

SATSE ha afirmat també que ha rebut queixes de professionals que asseguren que se'ls està restringint l'accés i ús del material de protecció i ha insistit en que no es pot "desprotegir" al professional tot i la situació excepcional que es viu.

En aquest sentit, ha reclamat que es facin les proves a tot el personal de centres sanitaris i sociosanitaris.