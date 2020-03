Deu persones més moren per coronavirus a les comarques gironines i el total de contagiats frega el miler

Una professional sanitària entra en una habitació ocupada per un positiu per coronavirus

Una professional sanitària entra en una habitació ocupada per un positiu per coronavirus ACN

Deu persones més han mort a les comarques gironines per coronavirus i el total de defuncions se situa ja en 56. Segons informa Salut, en les darreres 24 hores s'han diagnosticat 50 casos nous de covid-19 i la xifra global d'afectats frega el miler. En concret, són 969. Els positius per coronavirus continuen afectant el personal sanitari. Segons les dades facilitades, actualment hi ha 348 professionals del sector afectats, onze més que dijous. Així, més d'un terç del total de contagiats són personal sanitari. Una dada que també augmenta és el dels pacients que estan en estat greu. Les dades revelen un increment perquè en un dia han passat de ser-ne 68 a 81 (tretze persones més).

La darrera actualització de l'Hospital de Palamós informa que a la comarca del Baix Empordà s'han registrat un total de 71 casos de pacients que tenen la covid-19. D'aquests n'hi ha 12 d'ingressats al centre, tot i que 27 més estan esperant els resultats a l'hospital, ja que tenen símptomes d'haver contret la malaltia.

A més hi ha 96 persones que són a casa seva aïllades. D'aquestes, 28 saben que tenen la covid-19, mentre que 68 s'han fet el test que ha de confirmar si l'han contret.

Segons informa la Fundació Salut Empordà que gestiona l'hospital de Figueres, el sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS de l'Escala, el recompte de casos positius és de 34 en total. A banda de la persona que va perdre la vida, hi ha disset pacients diagnosticats, deu professionals sanitaris i sis altes.

Segons les últimes dades que ha donat l'Hospital Comarcal de Blanes (Selva) al llarg del dijous s'han registrat sis nous casos de coronavirus. A més, també s'ha donat d'alta un pacient que estava ingressat per la covid-19. Per altra banda, també s'ha traslladat un pacient a un altre centre sanitari, deixant 33 persones amb aquesta malaltia a l'hospital de Blanes.