Els càmpings gironins regalen 292 estades d'una setmana a personal sanitari per agrair la lluita contra el coronavirus

Els càmpings gironins regalaran 292 estades d'una setmana al personal sanitari que vulgui gaudir-ne. Es tracta d'una iniciativa emmarcada en la campanya 'dales un aplauso' coordinada per l'Associació Càmpings del Mediterrani, i que vol agrair la lluita dels professionals de la salut contra la malaltia.

Aquells que vulguin gaudir de la proposta han de registrar-se a la web www.dalesunaplauso.com i demanar la zona on volen anar de càmping de totes les proposades. Després es farà un sorteig davant de notari per decidir els guanyadors. Es tracta d'estades en parcel·la habitual on es pot deixar el vehicle i també en bungalow. Les estades estan previstes per les primeres quinzenes de juliol i de setembre.

Aquesta no és la primera acció solidària que han dut a terme els càmpings de les comarques de Girona en relació al coronavirus. En concret, aquesta setmana l'Associació de Càmpings de Girona (ACG) ha donat 30 tauletes electròniques als hospitals Trueta i Santa Caterina de Girona i Salt, per tal de facilitar la comunicació entre els pacients ingressats per coronavirus i els seus familiars que no poden tenir-hi contacte. De fet, aquesta va ser una de les respostes a la crida que havien fet els centres que cuiden malalts amb la covid-19.